Motorsporlarının zirvesi olduğu gibi büyük de bir eğlence kaynağı olan Formula 1'in en önemli yüzleri pilotlar. Pilotların pistte gösterdiği başarı, sosyal medyada da milyonlara ulaşmalarıyla kendini belli ediyor.

Günümüzde hemen hemen bütün sporcular bir şekilde sosyal medyaya giriyor, hayranlarıyla olan etkileşimlerini yükseltmeye çalışıyor. Sporcuların gördüğü büyük ilgi, sosyal medyadaki takipçi sayılarına da yansıyor.

Motorsport.com Türkiye, Twitter adresinden en çok takipçiye sahip olan aktif Formula 1 pilotlarının bir listesini yayınladı. Listede pilotların Instagram, Facebook ve Twitter'daki takipçileri sayıları bir arada ele alındı. Sonuçlar çok da şaşırtıcı değil.

Hamilton zirvede

Sosyal medyada insanların en çok takip ettiği ilk 10 isim şu şekilde sıralandı:

Hamilton: 31,9 milyon

Alonso: 7,6 m

Ricciardo: 7,1 m

Verstappen: 6,6 m

Leclerc: 5,2 m m

Perez: 4,2 m

Sainz:: 3,6 m

Norris: 3,5 m

Bottas: 3 m

Russell: 2,5 m

Yedi kez dünya şampiyonu olan AMG Mercedes-Petronas pilotu Sir Lewis Hamilton, bu alanda da zirvede yer aldı. Resmi Formula 1 hesaplarının toplam takipçi sayısı ise 26,9 milyon oldu. Yani Hamilton, F1'in kendisinden 5 milyon fazla takipçiye sahip.

Zirve Instagram'da da değişmedi

Instagram'da da zirvede Lewis Hamilton yer aldı. F1 resmi hesabının takipçi sayısı 12 milyon oldu. Bu alanda ilk 10 sıra ise şu şekilde:

Hamilton: 21,5 milyon

Ricciardo: 4,1 m

Leclerc: 4,1 m

Verstappen: 4 m

Alonso: 3,1 m

Norris: 2,5 m

Sainz: 2,2 m

Raikkonen: 2,2 m

Bottas: 1,9 m

Russell: 1,6 m

Twitter'da ise sıralama biraz daha değişiklik gösterdi. Mikroblog sitesindeki sıralama şu şekilde:

Hamilton: 4,3 milyon

Alonso: 2,7 m

Perez: 2,3 m

Ricciardo: 2 m

Verstappen: 1,4 m

Sainz: 896,4 bin

Norris: 894 bin

Leclerc: 870,3 bin

Bottas: 758 bin

Russell: 560 bin

Formula 1'in önemli isimlerinden Sebastian Vettel, herhangi bir resmi sosyal medya hesabına sahip değil. Ayrıca listede aktif yarış kariyerine nokta koymuş pilotlar da yer almıyor.