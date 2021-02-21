Günümüzde hemen hemen bütün sporcular bir şekilde sosyal medyaya giriyor, hayranlarıyla olan etkileşimlerini yükseltmeye çalışıyor. Sporcuların gördüğü büyük ilgi, sosyal medyadaki takipçi sayılarına da yansıyor.
Motorsport.com Türkiye, Twitter adresinden en çok takipçiye sahip olan aktif Formula 1 pilotlarının bir listesini yayınladı. Listede pilotların Instagram, Facebook ve Twitter'daki takipçileri sayıları bir arada ele alındı. Sonuçlar çok da şaşırtıcı değil.
Hamilton zirvede
Sosyal medyada insanların en çok takip ettiği ilk 10 isim şu şekilde sıralandı:
- Hamilton: 31,9 milyon
- Alonso: 7,6 m
- Ricciardo: 7,1 m
- Verstappen: 6,6 m
- Leclerc: 5,2 m m
- Perez: 4,2 m
- Sainz:: 3,6 m
- Norris: 3,5 m
- Bottas: 3 m
- Russell: 2,5 m
Yedi kez dünya şampiyonu olan AMG Mercedes-Petronas pilotu Sir Lewis Hamilton, bu alanda da zirvede yer aldı. Resmi Formula 1 hesaplarının toplam takipçi sayısı ise 26,9 milyon oldu. Yani Hamilton, F1'in kendisinden 5 milyon fazla takipçiye sahip.
Zirve Instagram'da da değişmedi
Instagram'da da zirvede Lewis Hamilton yer aldı. F1 resmi hesabının takipçi sayısı 12 milyon oldu. Bu alanda ilk 10 sıra ise şu şekilde:
- Hamilton: 21,5 milyon
- Ricciardo: 4,1 m
- Leclerc: 4,1 m
- Verstappen: 4 m
- Alonso: 3,1 m
- Norris: 2,5 m
- Sainz: 2,2 m
- Raikkonen: 2,2 m
- Bottas: 1,9 m
- Russell: 1,6 m
Twitter'da ise sıralama biraz daha değişiklik gösterdi. Mikroblog sitesindeki sıralama şu şekilde:
- Hamilton: 4,3 milyon
- Alonso: 2,7 m
- Perez: 2,3 m
- Ricciardo: 2 m
- Verstappen: 1,4 m
- Sainz: 896,4 bin
- Norris: 894 bin
- Leclerc: 870,3 bin
- Bottas: 758 bin
- Russell: 560 bin
Formula 1'in önemli isimlerinden Sebastian Vettel, herhangi bir resmi sosyal medya hesabına sahip değil. Ayrıca listede aktif yarış kariyerine nokta koymuş pilotlar da yer almıyor.