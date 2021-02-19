Uzun zamandır merakla beklenen Formula 1 belgeseli Formula 1: Drive to Survive'ın 3. sezonuna ait ilk tanıtım videosu yayınlandı. Merakla beklenen anıların arasında, tüm pilotların sınırlarını zorlayan Türkiye GP'si bulunuyor.

Formula 1’in yoğun ilgi gören belgeseli F1: Drive to Survive’ın 3. sezonunun ilk tanıtım videosu yayınlandı. 2020 sezonunda yaşanan önemli olaylara yer verecek belgesel, ilk ve ikinci sezonu ile birlikte Netflix’in en sevilen yapımları arasına girmişti.

Yeni sezon, 19 Mart 2021 tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alacak ve yeni sezona dair fragman uzun zamandır bekliyordu. Netflix, fragman olmasa da 37 saniyelik bir video yayınlayarak beklentileri artırmayı başardı.

Bakalım yeni sezonda Türkiye GP'sine yer verilecek mi

Formula 1: Drive To Survive belgeselinin 3. sezonunun çekilip çekilmeyeceği belli değildi ancak Formula 1 Fans adlı Twitter kanalı, 29 Şubat 2020 tarihinde yarış sonrasında verilen bir röportajda arkada Netflix kameramanının bulunduğu bir fotoğrafı paylaşarak, yeni sezonun haberini önceden sızdırmıştı.

Yeni sezon onayı daha sonra hem Netflix hem de Formula 1’den geldi ve odak noktası pandemi, seyircisiz yarışlar ve çeşitli aksilikler bulunan yeni sezon için geri sayım başlatılmış oldu.

Bildiğiniz üzere daha önceki sezonlarda genellikle yaşanan önemli olaylara yer verilmiş, her bölümde bir pilot üzerinde yoğunlaşılmıştı. Yeni sezonda bizi en çok heyecanlandıran olaylardan birisi, Hamilton da dahil olmak üzere tüm pilotların sınırlarını zorlayan Türkiye GP’si ile karşılaşmak olacaktır.