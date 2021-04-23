SpaceX, Falcon 9 ile ISS'e Astronot Gönderiyor [Canlı]

SpaceX, yaklaşık 2 saat sonra gerçekleştirilecek bir fırlatma ile birlikte, NASA, ESA ve JAXA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımaya hazırlanıyor. SpaceX, fırlatma etkinliğini resmi YouTube kanalından anbean canlı yayınlıyor.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu, dünyanın en büyük özel uzay şirketlerinden biri olan SpaceX, gerçekleşmesine saatler kalan Crew-2 görevinde bir Falcon 9 roketi kullanarak ikisi ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), biri Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve biri Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) bağlı dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak.

Türkiye saati ile bugün 12:49'da gerçekleştirilmesi planlanan fırlatmada geçtiğimiz yıl ilk kez Dünya'dan ISS'e astronot taşımak için kullanılan Crew Dragon uzay kapsülü ve SpaceX'in en başarılı roketlerinden biri kabul edilen Falcon 9 kullanılacak. Crew-2 görevi, SpaceX'in ikinci operasyonel ticari mürettebat görevi olacak.

SpaceX, ikinci kez uzaya insan çıkarmış olacak

SpaceX, 4 astronotun güvenli bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşınmasının hedeflendiği Crew-2 görevi için YouTube kanalında bir canlı yayın başlatmış durumda. Henüz Falcon 9'un ISS'e olan yolculuğunun başlamasına 2 saatten uzun bir süre bulunsa da fırlatma öncesindeki son hazırlıklar, astronotların durumu ve fırlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili son gelişmeler canlı yayında anbean izleyenlere aktarılıyor.

SpaceX'in uzaya ilk kez insan taşıdığı Crew-1 görevinin tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA'dan Akihiko Hoshide ve ESA'dan Thomas Pesquet'in ISS'e gönderileceği fırlatma, TSİ 12:49'da başlayacak. Fırlatma öncesi son hazırlıkları takip etmek isterseniz hemen aşağıdaki bağlantıdan SpaceX'in canlı yayınını izleyebilirsiniz. "Ben yalnızca fırlatmayı görmek istiyorum" diyorsanız sizleri fırlatma zamanında yeniden buraya bekliyoruz...

SpaceX'in Crew-2 görevi için başlatmış olduğu canlı yayın