SpaceX Crew Dragon, İlk Operasyonel Uçuşu İçin Fırlatıldı

SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracı, ilk resmi uzay görevinde dört astronotu ISS'e taşımak üzere fırlatıldı. Bu fırlatma, Crew Dragon'u uzaya insan taşıyan ilk özel araç haline getirdi.

Elon Musk’ın CEO’luğunu yaptığı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, günümüzden yaklaşık 5 ay önce tarihi bir görev gerçekleştirerek iki NASA astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşımış ve uzaya astronot götüren ilk özel şirket olarak tarihe geçmişti.

Dün gece, SpaceX için tarihi bir fırlatma daha gerçekleşti. Crew-1 adlı uçuşta üç NASA astronotu ve bir JAXA (Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) astronotu, Crew Dragon adlı kapsülün içinde ISS’e fırlatıldı. Bu SpaceX'in uzaya insan taşıdığı ilk uçuş olmasa da 'görev' olarak kabul edilen ilk operasyonel uçuş oldu. Zira geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen uçuş bir test niteliğindeydi.

Crew Dragon'un dünyanın ilk uzaya insan taşıyan özel aracı olduğu an

Dün gece gerçekleştirilen fırlatmayla başlayan ve bu gece astronotların ISS’e ulaşmasıyla sona erecek olan uçuş, Crew Dragon uzay aracının ilk operasyonel görevi olarak kabul ediliyor çünkü uzay ajansları, bu görev ile birlikte uzaya astronot gönderme çalışmalarında yeni bir çağa girmiş oluyorlar.

Bir başka deyiş ile dün gece gerçekleştirilen fırlatma, SpaceX’in uzaya insan götürdüğü ikinci görevi olsa da Crew Dragon uzay aracının ilk gerçek uzun süreli görevi oldu. Çünkü geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen fırlatma, temelde bir testti ve Crew Dragon’un insanları uzaya taşıyabileceğinin bir kanıtı niteliğindeydi. Dün gece gerçekleştirilen fırlatma ise Crew Dragon’u resmi olarak insanları uzaya taşıyan ilk özel araç haline getirdi.

NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Crew Dragon kapsülü, içerisindeki mürettebatın hiçbir müdahalesine gerek kalmadan otomatik bir şekilde ISS’e bağlanabilecek. Ayrıca Crew Dragon’u uzaya taşıyan Falcon 9 roketi, fırlatma tamamlandıktan sonra Atlantik Okyanusu'ndaki iniş rampasına geri döndü. Her şey yolunda giderse aynı Falcon 9 roketi, Crew-2 adlı bir sonraki görevde de kullanılacak.

SpaceX'in Crew-1 görevinin canlı yayın tekrarı