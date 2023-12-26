SpaceX, yaşam döngüsünün sonuna gelen bir Falcon roketi ile bugüne dek neler yapıldığını açıkladı. 3,5 yıl boyunca kullanılan roket, önemli bir dönüm noktasının aşıldığını gözler önüne seriyor.

Elon Musk liderliğindeki uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bugün dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, bir Falcon roketinin yaşam döngüsünü tamamladığını duyurdu. Konuyla ilgili bazı istatistikler de paylaşan SpaceX, uzay taşımacılığı sektöründe önemli bir dönüm noktasını geride bırakmış gibi görünüyor.

Uzay taşımacılığı, daha çok tek seferlik görevler olarak gerçekleştiriliyor. Şirketler, tasarladıkları bir roketi sadece bir kez kullanıyor, geriye kalansa devasa bir enkaz oluyor. İşte SpaceX, buna yeni bir çözüm üretti ve tekrar tekrar kullanılabilen roketler üretti. İşte bu haberimizde, yaşam döngüsünün sonuna gelen bir roketle neler yaptığını aktarmış olacağız.

260 metrik ton yük taşıyan Falcon roketi, 3,5 yıl kullanıldı

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre yaşam döngüsünün sonuna gelen Falcon roketi, 19 uzay taşımacılığı görevinde kullanıldı. Bu süreç, 3,5 yıl kadar sürdü ve görevler sırasında 260 metrik ton yük taşıması gerçekleştirildi. Falcon roketi, görev süresi boyunca 2 astronot ile 860'tan fazla uyduyu uzaya götürdü. SpaceX, tabiri caizse sürdürülebilir uzay taşımacılığının "dibini gördü".

Üstelik SpaceX, Falcon'dan çok daha büyük bir roket üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu roket, "Starship" olarak isimlendiriliyor ve henüz test aşamasında. Eğer bu roket ile ilgili çalışmalar tamamlanır ve Starship aktif olarak kullanılabilir hâle gelebilirse Mars'ta koloni kurmak için en büyük çabalardan bir tanesi olumlu sonuçlanmış olacak.