SpaceX’in İnsan Taşıyacak Dragon Kapsülü Kalkışa Hazır

SpaceX’in insanlı görevlerde kullanmayı planladığı özel Dragon kapsülü, bir Falcon 9 roketi üzerine yerleştirildi ve deneme uçuşuna hazır. Hazır olmayan ise şu anda bütçe krizi nedeniyle çalışmayan ABD hükümeti.

SpaceX’in yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu ISS’e astronotları taşımaya başlaması bekleniyor. Şirketin bu amaçla ürettiği özel Crew Dragon kapsülü, Falcon 9 Block 5 roketinin üzerine yerleştirildi. Roket, özel olarak hazırlanan Kennedy Uzay Merkezi 39A’da boy gösterdi.

SpaceX kalkışa hazır olmasına hazır, ancak ABD’de şu anda devlet çalışmıyor. Bütçede yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çalışmayan hükümet, NASA’yı da vurmuş durumda. Şu anda NASA’nın durdurulamayacak olan görevleri dışında kalan bütün projeler bekleme durumunda. Kurum normalde yaptığı işlerin ancak yüzde 5’i kadar iş yapabiliyor.

Bu durum SpaceX için oldukça önemli. Zira ilk denemeyi otonom olarak gerçekleştirecek olan firma, bu deneme sonucunda aracı insanlı olarak kullanabilme izni alacak. Üstelik şirketin kendi özel astronotları yok. İnsanlı görevlerde araçları NASA astronotları kullanacak.

Burada dikkat çeken bir başka nokta ise NASA’nın SpaceX ile yürüttüğü faaliyetlerin, devlet yetkilileri tarafından kriz öncesinde “kritik önemde” görülmesi. Daha sonra önem derecesi düşürülen görevler, eski statülerini koruyor olsaydı hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Şu anda yaşanan sorunlar nedeniyle denemelerin ve görevin ertelenmesi demek, ISS’e gidecek astronotların sorun yaşayacak olması ve o görevin de aksayacağı anlamına geliyor.

NASA şu anda, 2019 yılının Kasım ayına kadar sürecek olan Roscosmos’un Soyuz roketi anlaşmasına güveniyor. Federal hükümetin çalışmaması durumunda astronotlar Rusya’nın aracını kullanarak istasyona gidecek. Orada da kalkışın 2020’ye ertelenmesi tehlikesi söz konusu.

SpaceX’in ilk görevinin ertelenmesi sebebiyle diğer görevlerde de gecikme yaşanması kaçınılmaz durumda. Bu görevlerin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gereken evrak işleri, kurumun %95’i şu anda evlerinde oturmuyor olsaydı muhtemelen gerçekleştirilmiş olacaktı.

En azından SpaceX’in bir sorun yaşamadığını ve test uçuşuna hazır olduğunu biliyoruz. Kalkış pistinde, araçta, rokette ya da 2018 sonlarında inşa edilen yeni Mürettebat Erişim Kolu’nda bir soruna rastlanmadı.

Kalkış işlemleri ne zaman tamamlanır, kalkış için gecikme yaşanır mı, yaşanırsa ne kadar sürer gibi soruların cevaplarını zaman gösterecek.