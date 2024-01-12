SpaceX, Starlink Uydusu ile İlk Kısa Mesajını Gönderdi

SpaceX'in doğrudan akıllı telefonlara bağlanabilen Starlink uydusu, ilk kısa mesaj aktarımını gerçekleştirdi. Aktarım başarılı olsa da bunlar daha başlangıç aşaması.

Bu haftanın başlarında sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, SpaceX'in uydu internet projesi Starlink ile ilgili önemli bir gelişmeden bahsetmiştik. Uzaya gönderilen 6 uydu, doğrudan akıllı telefonlara hizmet verecek şekilde dizayn edilmişti. Yani SpaceX'in uydu üzerinden bağlantı desteği, potansiyel olarak telefonlara hücresel veri sağlayabilecekti.

Şimdiyse bununla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. SpaceX uyduları, ilk kısa mesaj aktarımını resmen gerçekleştirdi. ABD'deki popüler telekomünikasyon firmalarından olan T-Mobile'ın ağını kullanan uydu, başarılı bir test süreci gerçekleştirmiş oldu.

Daha büyük gelişmeler, 2025 yılında yaşanacak

Starlink, ilk kısa mesaj gönderimini yapmış olsa da bu daha başlangıç. Bu alandaki daha önemli gelişmeler, önümüzdeki yıl yaşanacak. Zira firma, önümüzdeki yıl itibarıyla mobil internet ve sesli aramalar yapılmasını mümkün kılacak. Eğer tüm çalışmalar başarılı olursa Starlink, küresel çapta mobil hat desteği veren bir şirket olmuş olacak.

Tabii küresel çapta mobil iletişim desteği sağlamak, çok da kolay bir iş değil. SpaceX'in bu hizmeti sunabilmesi için başta ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) olmak üzere pek çok düzenleyiciden onay alması gerekecek. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. FCC bile bugüne kadar cep telefonlarının doğrudan uydu bağlantısı üzerinden kullanılmasını sağlayacak bir yasal düzenleme yapmadı. Hâl böyle olunca önümüzde uzun ve sancılı bir süreç var gibi görünüyor.