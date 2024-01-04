Starlink, akıllı telefonlara doğrudan hücresel bağlantı sağlayacak ilk uydularını uzaya fırlattı. Starlink'in yeni girişimi, dünyanın herhangi bir yerindeki kullanıcılara Starlink anteni almasına gerek kalkmadan hücresel bağlantı sunacak.

SpaceX, uydu internet projesi Starlink ile ilgili devrim niteliğinde bir işe imza attı. Geçtiğimiz gece Falcon 9 roketi ile uzaya 21 uydu daha gönderen şirket, bu uyduların 6 tanesi ile çok önemli bir test yapacağını söyledi. Eğer bu testler başarılı olusa SpaceX, akıllı telefonlara doğrudan hücresel veri bağlantısı sunabilecek.

Starlink'in internet hizmetlerinden faydalanmak için uydulardan gelen veriyi toplayan bir antene ihtiyaç var. Bu anten, Starlink uydularından gelen veriyi bir modeme aktarıyor. İşte şimdi gönderilen 6 uydu, bu antene duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Cihazlar, doğrudan akıllı telefonlara bağlanabilecek şekilde dizayn edildi.

Alıştığımız hücresel veriden yavaş olacak

*Telefonlara doğrudan bağlanabilen Starlink uydusu.

Starlink'in yeni girişimleri çok önemli olsa da bazı eksikleri var. Bizzat Elon Musk tarafından yapılan bir açıklamaya göre Starlink'in akıllı telefonlar için sunacağı hücresel bağlantı, yeryüzündeki hizmet sağlayıcılardan daha yavaş olacak. Musk, 4G bağlantının 7 Mbps civarında aktarım hızına sahip olacağını söyledi. Ancak Starlink, dünyanın neresinde olursanız olun hizmet verebilecek. Yapılan açıklamaya göre ilk aşamada sadece mesajlaşma, ikinci aşamada ise ses ve internet hizmetleri sunulacak.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Starlink'in doğrudan hücresel bağlantı verebilmesini sağlayacak çalışmalara resmî onay vermiş durumda. Starlink, test süreci için ABD'de T-Mobile ile anlaştı. Japonya, Avustralya ve Kanada'da da bazı ortaklıklar kurdu. Toplam 840 uydu ile yapılacak testlerin başarılı olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.