SpaceX'ten Starship Prototipi İçin Yeni Yüksek İrtifa Testi

SpaceX, Starship roketinin yeni prototipi SN9 için bugün yeni bir yüksek irtifa test uçuşu gerçekleştiriyor. Uçuşun tam olarak başlama saati belirtilmese de belirlenmiş bir fırlatma penceresi bulunuyor.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay çalışmaları yapan SpaceX, Starship prototipi SN9 için bugün bir test uçuşu gerçekleştirecek. Yapılacak olan bu test, şirketin yeni nesil roketinin ikinci yüksek irtifa test uçuşu olacak.

Fırlatmanın gerçekleşeceği saat aralığı oldukça geniş. Roketin Türkiye saati itibarıyla gece 03.00'e kadar açılmış bir fırlatma penceresi bulunuyor. Roketin tam olarak saat kaçta fırlatılacağını öngörmek pek mümkün değil. Hatta roketin kesin olarak fırlatılacağını söylemek bile olası değil.

SpaceX, Starship prototipinin ikinci yüksek irtifa testini yapacak

SpaceX'in de bugünkü fırlatma ile ilgili yayınladığı kesin bir akış bulunmuyor. Ancak yine de izlemek isterseniz NASASpaceflight YouTube kanalından yapılan ve yukarıda paylaştığımız canlı yayını izleyebilirsiniz.

SpaceX, 9 Aralık 2020'de Starship prototipi SN8 için bir test uçuşu gerçekleştirmişti. Mürettebatsız olarak gerçekleştirilen bu uçuşta 12,5 km irtifaya ulaşılmış ancak roket, iniş yapmaya çalışırken infilak etmişti. Dolayısıyla bugünkü test uçuşunun, 9 Aralık'ta gerçekleştirilen uçuşun yeniden denemesi olduğu söylenebilir.

Başarısızlıkla gerçekleşen test uçuşları, şirketin bir sonraki roketinde kullanılmak üzere değerli veriler edinilmesini de sağlıyor. Bu verilerle birlikte gerçekleştirilecek olan başarılı uçuşlar, Starship roketinin uzay görevlerine çıkmasına bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

Her şey tamamlandığında 50 metre uzunluğa sahip Starship roketi, Dünya'nın yörüngesine, Ay'a, Mars'a ve hatta belki de ötesine insan ve kargo taşıyabilecek. Hibrit bir araç olarak tasarlanan Starship, bağımsız bir roket olarak ya da yeniden kullanılabilir fırlatma sisteminin ikinci aşaması olarak görevlere çıkabilir.