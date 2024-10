Tom Holland katıldığı bir etkinlikte henüz adı resmileşmeyen Spider-Man 4 müjdesini verdi.

Tom Holland'ın başrolünü üstlendiği Spider-Man 4 filminin çekimlerinin 2025 yılında başlayacağı resmen doğrulandı. Marvel Sinematik Evreni (MCU) hayranlarının uzun süredir beklediği haber, Holland'ın The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında yaptığı açıklamayla geldi.

Ünlü oyuncu, "Nihayet gerçekleşiyor" diyerek filmin geleceğini müjdeledi. Marvel Studios yetkilileri bir süredir olası bir dördüncü Spider-Man filmi hakkında ipuçları vermiş olsalar da Holland'ın bu açıklaması projeyî resmi olarak onaylamış oldu.

Çekimler 2025 yazında başlayacak

Holland, filmle ilgili detaylara fazla girmese de çekimlerin 2025 yazında başlayacağını ve her şeyin neredeyse hazır olduğunu belirtti. Filmin konusu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil ancak birçok hayran, hikâyenin önceki film olan Spider-Man: No Way Home'un kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyor.

Holland ayrıca Miles Morales'in Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) katılması konusundaki isteğini de dile getirdi. Miles Morales karakteri çizgi romanlarda ve video oyunlarında Peter Parker'ın yanında daha genç bir Spider-Man olarak yer alıyor ve Holland mümkün olduğu sürece bu karakterin beyaz perdeye taşınması için büyük heyecan duyduğunu ifade etti. Eğer bir gün Miles Morales MCU’ya dâhil edilirse, Holland karaktere mentor olarak yaklaşmayı planladığını belirtti.

Marvel Studios’un geçmişte sürpriz olay örgülerini gizli tutma konusundaki başarısı düşünüldüğünde, filmle ilgili büyük gelişmelerin bir süre daha saklı kalması muhtemel.

Peki sizin Spider-Man 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.