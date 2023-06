Gişede başarısını sürdüren, hayranlar ve eleştirmenlerden tam puan alan yeni Spider-Man filmi Across the Spider-Verse, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasaklandı. Yasağın nedeni kesin olarak bilinmese de filmdeki trans bireylerin korunmasını söyleyen bir poster nedeniyle olduğu düşünülüyor.

2018’de çıkan Oscar ödüllü Into the Spider-Verse’ün devamı Spider-Man: Across the Spider-Verse, 2 Haziran 2023 günü çıkış yaptı. Yapım, hem eleştirmenlerden hem de izleyenlerden tam not alırken gişede de beklentilerin üzerine çıktı. Öyle ki film, şimdiye kadar dünya çapında bütçesinin dört katını aşarak 412 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. İlerleyen haftalarda bu kazancın artacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Fazla spoiler vermeden konuşacak olursak film, bu sefer Miles Morales’in başka evrenlere gitmesini ve sonrasında yaşananları konu alıyor. Spider-Man 2099 ve Spider-Punk dahil yüzlerce Örümcek Adam varyantını da filmde görüyoruz. Tabii ilk filmde olduğu gibi Hailee Stanfield’ın seslendirdiği Spider-Gwen’i de yine karşımıza çıkıyor. İşte bu karakterin yer aldığı bir sahne, başarılı filmin bir ülkede yasaklanmasına neden oldu.

Across the Spider-Verse, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yasaklandı: Sebebi ise muhtemelen Gwen Stacy’nin odasında görünen bir poster

Variety’nin aktardığına göre Across the Spider-Verse, Birleşik Arap Emirlikleri’nde sansüre takılarak yasaklandı. Film, ülkede normalde 22 Haziran tarihinde çıkış yapacaktı; ancak gelen haberler bunun gerçekleşmeyeceğini gösterdi.

Yasağın nedeni hakkında resmi bir açıklama yok; ancak muhtemelen filmdeki bir sahne nedeniyle olduğu tahmin ediliyor. Gwen Stacy’nin (ya da Spider-Gwen) kendi odasında bulunduğu bir sahnede, “Trans Çocukları Koruyun” yazısı bulunan bir poster yer alıyor. İşte bu posterin de filmin ülkede yasaklanmasına neden olduğu düşünülüyor.

BAE’den ilk kez böyle bir hamle görmüyoruz. Ülke daha önce de benzer sebeplerden bazı filmlere yasak getirmişti. Örneğin bir başka animasyon olan “Lightyear”, aynı cinsiyetten iki kişinin öpüşmesi nedeniyle yasaklanmıştı. Eternals ve Doctor Strange in the Multiverse of Madness gibi diğer Marvel filmler hakkında da benzer sebeplerden dolayı bölgede böyle kararlar gelmişti.

Spider-Man: Across the Spider-Verse fragmanı