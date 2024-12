Spider-Man Evreni sona erdi. Sony, Kraven the Hunter’ı son proje olarak açıklarken, Spider-Man 4 ve diğer projelere odaklanacak.

Sony, Kraven the Hunter filminin vizyona girmesinin ardından Spider-Man evrenini sonlandırma kararı aldı. Spider-Man ile bağlantılı olan ve web-slinger karakteri dışında kalan spin-off projeleri iptal edildi.

Sony'nin Spider-Man evreni başlangıçta büyük bir beklentiyle yola çıkmıştı. Ancak, düşen gişe gelirleri ve olumsuz eleştiriler nedeniyle stüdyo, gelecekteki spin-off projelerini durdurmaya karar verdi.

Spider-Man sonlandırma kararı

Sony'nin yeni stratejisi, Spider-Man 4 ve Spider-Man: Beyond the Spider-Verse filmleri üzerine yoğunlaşmak olacak. Aynı zamanda, Spider-Noir adlı dizi de öncelikli projeleri arasında yer alıyor. Venom serisi, 2018 yılında büyük bir gişe başarısı yakalamıştı. Ancak izleyenler ve eleştirmenler tarafından olumsuz yorumlar almış, Venom: Let There Be Carnage ve Venom: The Last Dance ise daha düşük gişe hasılatı elde etmişti. Bu gelişmeler, Sony'nin spin-off projelerine yönelik stratejisinde değişiklik yapmasına neden oldu.

Sony'nin Spider-Man evrenindeki spin-off projelerinin sona ermesi, hayranlardan gelen tepkilerin bir sonucu olarak görülebilir. İzleyicilerin kaynaklara daha fazla sadık kalınmasını istediği ise aşikâr.

Kraven The Hunter konusu:

"Kraven The Hunter" filmi, Sergei Kravinoff'un dünyanın en büyük avcısı olma yolundaki mücadelesini anlatıyor. Rus göçmeni olan Kravinoff, kurbanlarını elleriyle avlamayı bir tutku haline getirmiştir. Bir gün, karşılaştığı bir cadı ona fiziksel gücünü artıracak ve ömrünü uzatacak bir iksir sunar. Bu iksirin etkisiyle güçlenen Kravinoff’un tek hedefi, tüm dünyaya en iyi avcının kendisi olduğunu kanıtlamak ve Spider-Man’i avlamaktır. Kraven, bu amacı gerçekleştirmek için harekete geçer ve macerası başlar.

