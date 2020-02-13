Boston Dynamics’in zamanında iyi dayak yiyen dört ayaklı robotu Spot, Norveç’te yer alan Aker BP petrol firmasında göreve başlayacak. Robot, petrol rafinesinde üretim ve güvenlikten sorumlu olacak.

Dünyanın en ünlü robotik firmalarından Boston Dynamics’in yıllarca itilip kakılarak geliştirilen dört ayaklı robot köpeği Spot, petrol rafinelerinde çalışmaya başlayacak. Geçtiğimiz eylül ayında satışa sunulan Spot, petrol endüstrisinin ilgisini çekmiş durumda. Norveç petrol platformunda çalışmaya başlayacak robot, bir dizi başka robot ve drone ile birlikte güvenliği sağlayacak.

Norveç Denizi’ndeki petrol rafinelerinde kullanılacak Spot, burada üretimden ve güvenlikten sorumlu olacak. Üzerinde bulunan 3 boyutlu kamera ve engellerden kaçınma sistemi dışında özel sensörlerle gaz kaçaklarını tespit edip herhangi bir ihlalde kara operatörlerine haber verecek Spot, insan hayatı için tehlikeli olacak görevlerde de kullanılabilecek.

Robotların Çağı Başlıyor

Norveç’te faaliyet gösteren Aker BP tarafından satın alınan robotlar, daha önce petrol ve gaz ortamlarında test edildiler ve insanların ulaşamadığı yerlere rahatlıkla ulaşıp riskli işlerin üstesinden geldiklerini kanıtladılar. Aker BP CEO’su Korl Johnny Hersvik, “Vizyonumuz; verimliliği, kaliteyi ve çalışanlarımızın güvenliğini artırmak için tüm operasyonlarımızı dijitalleştirmektir” dedi.

Günümüzde insana duyulan ihtiyaç her geçen yıl biraz daha azalıyor. Normal bir insanın yaptığı işi çok daha hızlı ve hatasız yapan robotlar, pek çok firmanın tercihi olmaya devam ediyor. Bu durum kötü bir şeymiş gibi gözükse de iyi bir şeye de evrilebilir. Kas gücü isteyen işleri robotların yapması, insanların daha farklı noktalarda uzmanlaşacağı yeni sektörler yaratması için bir fırsat olabilir.

Şu sıralar insanların sayısız testine tabii tutulan Spot gibi robotlar, bu testler sayesinde farklı sektörlere uygun olacak şekilde modifiye ediliyor. Yapay zekanın da olaya girmesiyle robotlar gelecekte çok daha farklı konumlara sahip olabilir. Sanırım bunu bizlere zaman gösterecek.