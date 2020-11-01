Geçtiğimiz günlerde Netflix'in ABD'de abonelik ücretlerine zam yapacağı haberini almıştık. Bu haberin ardından Spotify'dan da aynı şekilde bir açıklama geldi. Şirket, kazanç çağrısı toplantısında abonelik ücretlerini bazı pazarlarda artırmaya başladığını açıkladı.

Günümüzün en popüler müzik dinleme servislerinden birisi olan Spotify, 320 milyon aktif kullanıcısı ve 144 milyon ücretli kullanıcısı olmasına rağmen hâlâ zarar etmeye devam ediyor. Şirket, son çeyrekte 101 milyon euro zarar etmişti. Spotify'ın bu hâlinin eninde sonunda kullanıcılara yansıyacağı da biliniyordu.

Spotify, son gerçekleştirdiği kazanç çağrısında kullanıcıları için fazlasıyla kötü bir haber verdi. Şirket, yakın zamanda abonelik fiyatlarını artırmayı planladığını açıkladı. Açıklama, şirketin yatırımcıların ve medyanın toplandığı çağrı sırasında bizzat Spotify CEO'su tarafından yapıldı.

Spotify, abonelik fiyatlarına zam yapmaya başladı:

Spotify CEO'su Daniel Ek, Spotify'ın 'zengin içerikler' sayesinde önceye göre çok daha değerli olduğunu belirtti. CEO, bu sözlerinin ardından şirketin daha yüksek abonelik fiyatlarına sahip olabileceğini belirtti. Daniel Ek, sözlerine "İşimizi büyütmek için fiyatı bir kaldıraç olarak ne zaman kullanabileceğimizi belirlemede en güvenilir sinyalin saat başına değer artışı olduğuna inanıyorum" ifadesini ekledi.

Spotify, abonelik fiyatlarındaki artışı geçtiğimiz günlerde bazı pazarlarda denemeye başlayacağını açıklamıştı. Avustralya'daki Spotify aile planı aboneleri, bugünden itibaren 17,99 Avustralya doları yerine 18,99 Avustralya doları ödemeye başlayacak. CEO Daniel Ek, kazanç çağrısında Belçika, İsviçre, Bolivya, Ekvador ve diğer pazarlarda da aile aboneliğinin fiyatlarının artırılacağını açıkladı.

Son günlerde eğlence sektöründe zam haberlerini peşi sıra görmeye başladık. Bundan 2 gün önce Netflix, Amerika Birleşik Devletleri'nde abonelik ücretlerinde artış yapmıştı. Netflix ve Spotify'dan gelen zam açıklamalarının ardından abonelerin alternatif platformlara geçiş yapıp yapmayacaklarını zaman gösterecek.

İşin en önemli kısmıysa Netflix'in ABD'de yaptığı zammın ülkemize de yansımasını bekliyor olmamız. Netflix'le aynı şekilde Spotify da abonelik ücretlerini diğer pazarlarda artırmaya başlarken bu artışın ülkemize yansıyıp yansımayacağını ancak resmi bir açıklama gelince öğreneceğiz.