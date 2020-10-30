Netflix, ABD'deki abonelik paketlerine zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla birlikte kullanıcılar, Standart paket için 1 dolar, Premium paket içinse 2 dolar daha fazla para ödeyecekler. ABD'deki zamlı fiyatların Türkiye ve diğer ülkelerde de etkili olması muhtemel görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, ABD'deki kullanıcılarını üzecek bir karara imza attı. Platform, en çok tercih edilen abonelik paketleri olan Standart ve Temel isimli paketlerinin fiyatlarında 2 dolara kadar artış gerçekleştirdi. Ne yazık ki bu durum, muhtemelen Türkiye'deki Netflix kullanıcılarını da üzecek.

Aslına bakacak olursak Netflix'in iyi bile dayandığını söylemek gerek. Çünkü şirket, abonelerine yaptığı son zammı bir buçuk yıl önce gerçekleştirmişti. Şirket, değişen dünya koşullarına rağmen tüketici memnuniyetini koruyabilmek için fiyatları bugüne kadar sabit tuttu. Ancak artık, durum böyle olmayacak gibi görünüyor.

Netflix'in ABD için oluşturduğu internet sitesinde yer alan bilgilere göre Temel abonelik paketi, 8,99 dolar olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu paket, tek bir cihazdan bağlantı ve SD kalite sunduğu için pek de tercih edilmiyordu. Daha çok tercih edilen, 1080p görüntü kalitesi ve 2 cihazda eş zamanlı bağlantı sunan Standart paketin fiyatı ise bundan böyle 13,99 dolar olacak. Bu paketin zamdan önceki fiyatı 12,99 dolardı.

Netflix'in en gelişmiş abonelik paketi olan Premium pakete ise 2 dolarlık zam geldi. Bugüne dek aylık 15,99 dolar olan paket fiyatı, bundan sonra 17,99 dolar olarak fiyatlandırılacak. Yeni müşteriler, Netflix'e kayıt olmak istedikleri zaman yeni tarife üzerinden ödeme yapacaklar. CNBC'nin açıklamalarına göre ise mevcut müşteriler, yeni fiyatları önümüzdeki iki ay içerisinde görecekler.

Netflix'in Türkiye'deki fiyatlarına da zam gelebilir

Koronavirüs pandemisi, her sektörü etkilediği gibi Netflix'i de etkiledi. Zaten şirket, daha öncelerde yaptığı açıklamalarda da maliyet yükselişinden bahsetmişti. Hal böyle olunca ABD için uygulanan zamlı paketlerin, Türkiye ve diğer ülkeleri de etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Netflix, bugüne dek dolar kurunu doğrudan Türkiye'ye uygulamadı. Ancak bir süredir dolar kurundaki yükseliş, Netflix'in Türkiye'deki fiyatlarını da etkileyebilir. Şu an için Netflix Türkiye, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Yani Türkiye'deki Netflix aboneleri, mevcut planlardan faydalanmaya devam edecekler. En azından resmi açıklama gelene kadar...

Netflix'in Türkiye'deki paket fiyatları şu şekilde

Netflix'in internet sitesinde yer alan güncel verilere göre ülkemizdeki kullanıcılar, Temel paket için 17,99 TL, Standart paket için 29,99 TL ve Premium paket için de 41,99 TL ödeme yapıyorlar. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'deki kullanıcılar da temel pakette sadece SD kalite, Standart pakette HD kalite ve Premium pakette de 4K'ya kadar çözünürlük alabiliyorlar.