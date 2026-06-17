Spotify, kullanıcı adıyla giriş yapma yöntemini 1 Eylül itibarıyla platformdan kaldıracağını açıkladı.

Spotify, dünya çapındaki yüz milyonlarca kullanıcısıyla en popüler müzik platformu konumundaydı. Platforma bugüne kadar giriş yapmak için de “Kullanıcı adı” sistemini kullanıyorduk. Önce kullanıcı adınızı, sonrasında ise şifrenizi girerek Spotify’a giriş yapabiliyordunuz. Aynı zamanda e-posta ya da Google & Apple hesaplarıyla da giriş yöntemleri vardı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise bu konuda sürpriz bir gelişme yaşandı. Dev firma, yakında ana giriş yapma yöntemi olan kullanıcı adıyla giriş yapmayı kaldıracağını açıkladı. Yıllardır devam eden bu sisteme veda edeceğiz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sadece e-posta girişi olacak

Platformun açıklamalarına göre kullanıcı adıyla giriş sistemi, birkaç ay sonra Spotify’dan kaldırılacak. Bunun yerine hesaplara girmek için yalnızca e-posta yöntemi kullanılacak. Yani önce e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek giriş yapacaksınız. Bu yöntem zaten alternatif olarak sunuluyordu ancak artık ana giriş yapma yöntemi olacak. Apple ve Google ile girmenin de kalacağını tahmin edebiliriz.

Spotify, neden böyle bir karar aldığı konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Kullanıcı adıyle giriş yapma sisteminin 1 Eylül 2026 tarihinde kaldırıldığını göreceğiz. Bu tarihten sonra e-posta ana giriş yöntemi olarak yerini alacak.