Spotify, dünyanın her yerinden insanların müzik dinlemek için kullandıkları bir uygulama haline geldi. İsveç merkezli Spotify’ın kuruluş hikayesi, Netflix’te yayınlanacak bir dizi oluyor.

İnsanlar, Facebook’un kurucusunu, Aaron Sorkin’in senaryosunu yazdığı “The Social Network” filmi ile tanıdılar. Snapchat’in nasıl ortaya çıktığı da kısa diziler yayınlayacak olan yayın platformu Quibi’nin en önemli yapımı olacak. Netflix de bu kervana Spotify’ın kuruluşuna odaklanan bir dizi ile katılıyor.

Spotify’ın kuruluşu ile ilgili dizinin yaratıcıları, diziyi “Spotify Untold” isimli bir kitaptan yola çıkarak geliştiriyor. Dizi, Spotify’ın kuruluşuna ve son on yılda insanların müzik dinleme şeklini nasıl değiştirdiğine odaklanacak.

Netflix’in Uluslararası Orijinal Yapımlar Kuzey Avrupa Direktörü Tesha Crawford, “Spotify’ın kuruluş hikayesi, yerel bir hikayenin nasıl küresel bir etkiye sahip olabileceğinin harika bir örneğidir. Bu başarı hikayesini hayata geçirme konusunda gerçekten heyecanlıyız” dedi.

Spotify dizisi, yerel bir hikayenin küresel piyasaya etkisini anlatacak

Spotify’ın kuruluşuna odaklanacak dizinin yönetmen koltuğunda Per-Olav Sørensen oturacak. Filmin yapımını Yellow Bird UK isimli yapım şirket üstleniyor. Yellow Bird UK, diziye yapımcı olarak Berna Lavin’i görevlendirdi. Yellow Bird UK, yakında gösterime girecek “Young Wallander” dizisinin de arkasındaki yapım şirketi.

Henüz bir isim verilmeyen proje, İsveçli teknoloji girişimcisi Daniel Ek ve müzik korsanlığının doruğa çıktığı bir zamanda ücretsiz ve yasal müzik servisi yapan ortağı Martin Lorentzon’un etrafında şekillenecek.

Dizi, Spotify'ın müzik dinleme alışkanlığımızı nasıl değiştirdiğini açıklayacak

Netflix, Spotify’ın hikayesini anlatmak cesur bir girişime adım atmış durumda. Sürekli değişim gösteren piyasa koşullarında gelişim gösteren Spotify’ın durumunun gelecekte ne olacağı henüz belli değil. Dizi yayınlanana kadar müzik uygulamasının büyük bir dönüşüm geçirmesi de ihtimaller arasında yer almaya devam ediyor.

Netflix’ten yapılan açıklamaya göre Spotify’ın kuruluş hikayesine odaklanacak dizide İsveççe ve İngilizce beraber kullanılabilir. Dizinin ismi Netflix ve yapımcılar tarafından paylaşılmazken dizinin yayın tarihi de paylaşılmadı.