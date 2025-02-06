Spotify, 2025’te müziğe daha fazla yatırım yapacağını açıkladı. Hi-Fi aboneliği ve yapay zekâ destekli müzik seçenekleri gündemde.

Spotify, 2024’ü kârla kapatmasının ardından 2025’te müzik alanında yeni adımlar atacağını duyurdu. Şirketin bu yatırımla kayıpsız ses kalitesi sunan Hi-Fi aboneliğini mi devreye alacağı, yoksa yapay zekâ destekli içeriklere mi yöneleceği ise belirsizliğini koruyor.

Spotify CEO’su Daniel Ek, yaptığı açıklamada 2025’te müzik alanına daha fazla odaklanacaklarını belirtti. Uzun süredir beklenen Hi-Fi abonelik seçeneğinin kullanıma sunulması da gündemde.

Spotify, 2025’te müziğe daha fazla ağırlık verecek

Spotify, uzun süredir duyurduğu Hi-Fi abonelik hizmetini henüz hayata geçirmiş değil. Yeni abonelik seçeneğinin, daha yüksek ses kalitesinin yanı sıra özel içeriklere erken erişim ve daha gelişmiş çalma listeleri gibi ek avantajlar sunması bekleniyor. Diğer yandan şirketin daha uygun fiyatlı bir müzik abonelik modeli üzerinde de çalıştığı biliniyor.

Ancak Spotify’ın büyümesi sadece abone artışıyla sağlanmadı. Şirket, 2024’te çalışanlarının yüzde 20’sini işten çıkararak maliyetleri düşürdü. Aynı zamanda aylık 1.000’den az dinlenme alan sanatçıların gelir elde etmesini durduran bir düzenleme getirdi. Bunun yanı sıra yapay zekâ ile üretilen içeriklerin müzik listelerine dahil edilmesi gerçek sanatçıların gelirini azaltabileceği endişesini doğurdu.

Spotify’ın 2025’te müziğe daha fazla yatırım yapma planı, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek önemli değişiklikler getirebilir. Ancak bu yatırımın sanatçılara nasıl yansıyacağı, Hi-Fi aboneliğinin gerçekten hayata geçip geçmeyeceği ve yapay zekâ destekli müziğin platformda ne kadar yer bulacağı belirsizliğini koruyor.