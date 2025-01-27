Spotify ile Universal Music Group, yeni bir çok yıllık lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, dünyaca ünlü şarkıcıların parçalarının platformda kalmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, dünyanın en büyük müzik şirketi olarak bilinen Universal Music Group ile yeni bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Yapılan açıklama, Universal Music Group ile iş yapan müzisyenlerin eserlerinin Spotify'da kalmaya devam edeceğinin açık bir göstergesi.

Hatırlayan okurlarımız vardır; geçtiğimiz yıl TikTok'ta büyük bir kriz yaşanmıştı. Platform, Universal Music Group ile anlaşma yapamamış ve bunun bir sonucu olarak kullanıcılar, Taylor Swift, Drake, Beyonce, Billie Eilish, Justin Bieber ve Adele gibi dünyaca ünlü şarkıcıların parçalarına ulaşamamışlardı. İşte Spotify, böyle bir durumun yaşanmaması için elini çabuk tuttu.

Spotify ile Universal Music Group arasındaki anlaşma, yıllarca geçerli olacak

Spotify'ın Universal Music Group ile yaptığı anlaşmanın çok yıllık olduğu açıklandı. Bu da Spotify kullanıcılarının, Universal Music Group ile çalışan şarkıcıların parçalarına yıllar boyunca erişmeye devam edebilecekleri anlamına geliyor. Spotify CEO'su Daniel Ek, bu anlaşma ile Spotify'ın dünya çapında daha geniş bir kitleye ulaşacağı belirtildi.

Spotify ile Universal Music Group anlaşmasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.