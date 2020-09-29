Spotify, kullanıcıya özel kişisel bir nostaljik çalma listesi sunan Zaman Kapsülü'nü yayınladı. Zaman Kapsülü çalma listesi ile kullanıcılar, en sevdikleri nostaljik parçalara tek bir listede ulaşabiliyorlar.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik ve podcast yayın servisi olan Spotify, bugün itibarıyla kullanıcılarına yeni bir kişiselleştirilmiş müzik listesi sunuyor: Zaman Kapsülü. Kullanıcıların kendi müzikal nostaljilerine ulaşmalarının bir kısayolu olacak Zaman Kapsülü, Spotify abonelerini en eski müzik hatıralarına geri götürecek.

Spotify tarafından aktarılan bilgiye göre Spotify kullanıcılarının 50’ler, 60’lar, 70’ler ve 80’ler müziklerini dinleme ve nostalji temalı müzik listeleri oluşturma oranları son aylarda ciddi bir artış göstermiş durumda. Kişiye özel bir müzik listesi sunacak Zaman Kapsülü de tam olarak bu trend sonucunda ortaya çıkmış bir özellik.

Spotify Zaman Kapsülü listesi böyle görünüyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi her bir kullanıcının Zaman Kapsülü listesi, o kullanıcının müzikal mazisine göre şekillenen kişisel bir liste olacak. Bu nedenle listede 80’lerin unutulmaz rock parçalarını da, 90’ların efsanevi pop şarkılarını da 2000’lerin listeleri sallayan şarkılarını da bulabilirsiniz. Bu tamamen sizin ‘mazinize’ bağlı.

Spotify tarafından paylaşılan bilgilere göre masaüstü uygulamasında ‘Senin için derlendi’, mobil uygulamada ise ‘Dönem müzikleri’ kısmında yer alan Zaman Kapsülü, kullanıcıların popüler nostaljik şarkıları ile sürekli olarak güncellenecek. Zaman Kapsülü, bugün itibarıyla hem ücretli hem de ücretsiz Spotify kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda.