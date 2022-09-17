Netflix’in Emmy ödüllü dizisi Squid Game’in yönetmeni, dizinin üçüncü sezonunun olması halinde Hollywood yıldızlarını da kadroya katabileceklerini ifade etti.

Netflix’in bugüne kadar en çok izlenen yapımı olan Squid Game, bu başarısını bir de “televizyonun Oscarları” olarak nitelendirilen Emmy ödülü alarak perçinlemişti. Emmy ödülüne özel olarak gerçekleştirilen özel basın konferansında, dizinin yönetmeni Hwang Dong-Hyuk, serinin hayranlarını heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

Başarılı yönetmen, dizinin ikinci sezonunda olmasa da, devam etmeleri halinde üçüncü sezondan itibaren Hollywood’dan tanıdık yüzleri de yapımın kadrosunda görmeye başlayacağımızı duyurdu. Hatta bu isimlere Leonardo DiCaprio bile dahil olabilir.

Squid Game dünyaya açılıyor

Güney Kore yapımı dizinin rekor kırarak tam 6 Emmy ödülü birden kazanmasının ardından basının karşısına geçen Dong-Hyuk, DiCaprio’nun da serinin büyük hayranı olduğunu çok defa belirttiğini söyleyerek konuşmasına başladı. Sonrasında ise zaman sorunu olmaması ve şansları olması durumunda ünlü oyuncuya da oyunlara katılması için teklif götürmeyi düşündüklerini ifade etti. Hatta yönetmen, ünlü oyuncu ile bu konuda şakalaştıklarını da sözlerine ekledi.

Dong-Hyuk ayrıca ikinci sezonda da Hollywood aktörleri kullanmayı planlamadığını ve dizinin bir kez daha Kore’de geçeceğini açıklarken, üçüncü sezon için onay almaları halinde bu durumun “muhtemelen değişeceğini” söyledi. Hollywood'daki pek çok ismin de seriye olan sevgisini dile getirdiğinin altını çizdi.

Netflix de Squid Game’in başarısının ardından ikinci sezon için bütçeyi arttırma kararı almıştı. Bu esnada dizi üzerinde çalışan yönetmen ise yeni sezonda hangi oyunların yer alacağına karar verdiğini belirtirken, basın mensuplarından da oyunların ne olduğunu bulurlarsa bile açıklamamalarını rica etti. Ayrıca ilk sezonun başarısının ikinci sezon için baskıyı arttırdığını ancak kendisinin bu durumu bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.