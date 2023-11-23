Deadline'ın aktardığına göre dün çıkış yapan Squid Game: The Challenge yarışmasındaki iki oyuncu, Netflix'i dava açmakla tehdit ediyor. Nedeni ise oyunlardan birinde sakatlanmaları.

Netflix’in çok sevilen dizisi Squid Game’i gerçek hayata taşıyan yarışma Squid Game: The Challenge, dün platformda çıkış yapmıştı. 6 Aralık’a kadar toplamda 10 bölüm olarak yayımlanacak yapımda katılımcılar, 4,56 milyon dolarlık ödül için Squid Game’den esinlenen oyunlarda yarışıyordu. Tabii ki dizideki gibi herhangi bir yaralanma veya ölüm programda yoktu.

Ancak bugün Deadline tarafından paylaşılan bir haber, Squid Game: The Challenge’a katılanların sorunlar yaşadığını gösterdi. Gelen bilgilere göre iki kişi, Netflix’i ve yapımcıları dava açmakla tehdit ediyor.

İki kişi, yarışma sırasında sakatlandıklarını söylüyor

İsmi açıklanmayan ve İngiliz bir hukuk firması tarafından temsil edilen iki oyuncu, sakatlandıkları gerekçesiyle böyle bir tehditte bulundu. Yapımcı firma Studio Lambert’e konuya ilişkin mektup gönderildiği de aktardı.

Deadline’a göre bu iki kişi, çekimler sırasında Birleşik Krallık’ın soğuk koşullarında hipotermi ve sinir hasarı yaşadığını iddia ediyor. Bunun, şovun açılış oyunu olan “Kırmızı Işık, Yeşil Işık” oyunu sırasında olduğunu da ekliyorlar.

Oyun, Birleşik Krallık’ta soğuk bir mevsimde eskiden bir hava üssü olan şimdilerde ise stüdyo olarak kullanılan Cardington Stüdyoları’nda çekilmişti. Netflix de o dönemde 456 oyuncudan üçünde sağlık sorunu yaşandığını doğrulamıştı ancak ciddi bir problemin yaşanmadığını belirtmişti.

Yarışmacıları temsil eden hukuk firması Express Solicitors, müşterilerinin oyunda uzun süre hareketsiz kalmaya çalıştıklarını ve sağlıklarını riske attıklarını belirtti. Firmanın CEO’su Daniel Slade ise açıklamalarında şunları söyledi: “Yarışmacılar, eğlenceli bir şeye katıldıklarını düşünüyorlardı. Bu kadar acı çekmeyi beklemiyorlardı. Soğuk havalarda acı verici pozisyonlarda sıkışıp kaldıktan sonra yaralanmalarla karşı karşıya kaldılar.”

Squid Game: The Challenge tarafından da bir açıklama geldi. Bir sözcü, yarışmacılar tarafından henüz bir dava açılmadığını, onların durumlarını ciddiye aldıklarını belirtti. Yarışmacıların gerçekten dava açıp açmayacağını ve istediklerini alıp almayacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Squid Game: The Challenge hakkında tüm merak ettiklerinize aşağıdan ulaşabilirsiniz: