SSC, Tuatara Rekor Videosunun Yanıltıcı Olduğunu Kabul Etti

SSC, Tuatara'nın dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olduğunu 'kanıtlayan' rekor videosunun hatalı ve yanıltıcı olduğunu kabul etti. Ancak SSC'ye göre rekor hala geçerli.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde SSC Tuatara’nın maksimum 532.9 km/s, ortalama 508.7 km/s hıza ulaşarak dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını Koenigsegg Agera RS’ten aldığını aktarmıştık.

YouTuber Shmee150, SSC’nin paylaşmış olduğu ‘rekor’ videosunda hatalı veriler bulunduğunu iddia etmiş, ardından da bu iddialarını kanıtlayarak videonun montaj olabileceğini belirtmişti. Gerçekten de videoyu incelediğinizde telemetri verilerinin daha araç hareket etmeden devreye girmesi gibi küçük(!) hataların bulunduğunu görmek mümkündü.

Söz konusu iddialar ile ilgili açıklamalarda bulunan SSC, videoda birtakım tutarsızlıkların yer aldığını kabul etti. Ancak SSC’ye göre bu tutarsızlıkların nedeni rekor denemesi sırasında yapılan hatalar değil, videonun kurgusu sırasında yapılan hatalar. Kısacası rekor geçerli, video hatalı.

SSC, söz konusu video için Driven Studios ile çalıştığını belirtiyor ve suçun, videonun kurgusunu gerçekleştiren stüdyoda olduğunu ifade ediyor. Hem Driven Studios hem de SSC, rekor ile ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için yakın zamanda daha sade bir video paylaşacaklarını açıkladı.

YouTuber Shmee150, videoda aracın fren aralıklarını baz alarak oluşturduğu basit denklem ile Tuatara'nın resmi olarak açıklanan hızlara ulaşamadığını, doğal olarak da rekoru kıramadığını iddia ediyordu. SSC, videodaki tutarsızlıkları kabul etse de rekorun geçerli olduğunun altını çiziyor. Yine de Guinness’in hala rekoru resmi olarak onaylamadığını ve SSC’ye karşı eleştirilerin gün geçtikçe daha yüksek sesle telaffuz edildiğini belirtelim.

Shmee150'nin SSC Tuatara'nın rekorunu sorguladığı video