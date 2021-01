Ubisoft, Açık Dünya Bir Star Wars Oyunu Geliştiriyor

Star Wars evreninde geçen oyunlardan sorumlu olan Lucasfilm Games, yaptığı açıklama ile oyunseverleri heyecanlandırdı. Lucasfilm Games'e göre Ubisoft, açık dünya bir Star Wars oyunu üzerinde çalışıyor.

Star Wars markası, beyazperdedeki başarısı açısından bakıldığında oldukça büyük bir seri. Söz konusu lisanslar ve oyuncaklar olduğunda yapımın başarısı filmleri de katlıyor. Star Wars'ın istenilen düzeni tutturmakta zorlandığı bir alan ise dijital oyunlar.

Bu noktada yeni kurulan Lucasfilm Games devreye giriyor. Artık oyunlar daha birbiriyle uyumlu ve daha iyi bir devamlılığa sahip olacak şekilde geliştirilecek. Görünüşe göre bu oyunlardan biri de Ubisoft tarafından geliştirilecek olan bir açık dünya oyunu olacak.

Işın kılıcı elimizde, blaster belimizde…

Yeni oyun hakkında çok fazla bir detay yok. Şu andaki bilgilerimiz oyunun yapımcı ekibi hakkında detaylardan ibaret. Buna göre Massive Entertainment'ın elinden çıkacak olan yapımın yaratıcı yönetmenliğini de Julian Gerighty yapacak. Massive Entertainment en son The Division serisini yaparken, Gerighty ise The Division 2 ve the Crew için yönetmenlik yapmıştı.

Oyun şu anda geliştirme sürecinin daha çok başlarında bulunuyor. Yapımda kullanılacak olan oyun motoru ise Massive'e ait olan Snowdrop Engine olacak. Yapımın çıkış tarihi ise şu an için belirtilmemiş durumda.

Oyunun açıklanan özelliklerine baktığımızda buram buram çok oyunculu bir hikaye kokusu alıyoruz. Söz konusu Star Wars gibi geniş bir evren olduğunda hikayeye eklenebilecek çok fazla karakter, sınıf ve bölge olduğunu tahmin edebiliyoruz.

Ubisoft Türkiye de açıkladı

Ubisoft Türkiye de yeni Star Wars oyunu ile ilgili olarak bir gönderi paylaştı. Bu paylaşımda yeni oyun üzerinde çalışıldığı da doğrulanmış oldu. Ülkemizde ciddi bir takipçi kitlesi bulunan hesaptan yapılan gönderi çok sayıda etkileşim de aldı.

EA'in tepkisi bekleniyor

Geçmişte Star Wars oyunlarını yapan firma Lucasarts olurdu. 2013 yılında stüdyonun kapatılmasından 1 ay sonra, EA ile Walt Disney arasında bir anlaşma imzalanmıştı. 10 yıllık bir süre boyunca Star Wars oyunlarını yalnızca EA piyasaya sürebilecekti.

Şu anda Lucasfilm Games'in birden fazla oyun için farklı geliştiriciler ile çalışıyor olması, anlaşmanın geleceği hakkında da spekülasyonlara neden oluyor. Ayrıca bu durumda, yeni açık dünya Star Wars oyunu gibi yapımların da 2023'te piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz. Sizin oyundan beklentileriniz nelerdir?