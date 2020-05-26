Star Wars hayranları, 2005'te yayınlanan Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı'nın için bir imza kampanyası başlattı. Change.org üzerinden yürütülen kampanyada hayranlar, Disney'i filmin toplamda 4 saati aşan orijinal versiyonunu yayınlamaya davet ediyor.

Hayranlardan gelen yoğun ilgi üzerine Warner Media, Justice League’in kesilmiş sahnelerinin olduğu ‘Snyder Cut’ isimli yeni bir yapımın 2021 yılında Warner Media’nın HBO Max platformu üzerinden yayınlanacağını duyurmuştu. Bu haberin ardından şimdi de Star Wars hayranları benzer bir imza kampanyasına imza attı.

Change.org üzerinden başlatılan kampanya kapsamında hayranlar, Disney’den Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith’in İntikamı’nın 4 saatlik orijinal versiyonunu yayınlamasını istiyorlar. Frazer Beitzel isimli bir kullanıcı tarafından başlatılan 15.000 kişi hedefiyle başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 10.798 kişi katılım gösterdi.

Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith’in İntikamı’nın 4 saatlik versiyonu için imza kampanyası başlatıldı:

İmza kampanyasını başlatan Frazer Beitzel isimli kullanıcı, orijinal Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith’in İntikamı filminin 4 saatten uzun sürdüğünü ve bunun yalnızca 2 saat 20 dakikalık kısmının izleyicilere sunulduğunu iddia ediyor. İşin ilginç yanıysa filmin gerçekten de 4 saatten uzun sürdüğünü doğrulamak için çok fazla kanıtın olmaması.

Tahmin edebileceğiniz gibi çoğu filmin silinmiş sahneleri vardır ve Sith’in İntikamı için de bu durum pek farklı görünmüyor. Ayrıca çoğu filmin, sinemalarda gösterilen final versiyonundan çok daha uzun olan bir montaj versiyonu olduğunu ve düzenlenerek izleyici için en uygun hâle getirildiğini de unutmamak gerekiyor.

2005’te vizyona giren Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith’in İntikamı yapımının yönetmen koltuğunda George Lucas oturuyordu. Bu noktada izleyiciye sunulan filmin, Lucas’ın kafasındakinden farklı olduğunu düşünmek için hiçbir geçerli sebep bulunmuyor. Bu nedenle filmin gerçekten de 4 saatlik bir versiyonu olsa bile kesilen sahnelerin zaten Lucas’ın isteği doğrultusunda gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Dikkate alınması gereken bir diğer noktaysa yapımın haklarının şu anda Disney’de olmasıdır. Bu da Disney istemediği takdirde Sith’in İntikamı’nın 4 saatlik bir versiyonunun yayınlanmayacağı anlamına geliyor. Tüm bunlara rağmen Change.org üzerinden başlatılan bu imza kampanyasına göz atmak ve imza vermek isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.