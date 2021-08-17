Star Wars'u anime evreniyle birleştiren Star Wars: Visions'dan yeni bir fragman geldi. Aksiyonun hep üst seviyede tutulduğu fragman, serinin sevenlerini oldukça heyecanlandırmış durumda. Antoloji olarak karşımıza çıkacak olan serinin, Star Wars evreni hakkında tamamlayıcı bilgiler sunması bekleniyor.

Yıllar içinde hayran kitlesini inanılmaz oranda büyütmüş olan Star Wars, LucasFilm’in Disney’e satılmasının ardından birtakım değişiklikler yaşadı. Farklı platformlarda kendisini göstermeye başlayan Star Wars, değişikliği sevmeyen hayranlarını bir nebze üzmüş olsa da genel olarak sağlam bir genişleme yaşadı. En son anime evrenine kadar genişleyen seri, Star Wars: Visions ile karşımıza çıktı.

Bir anime antolojisi olarak karşımıza çıkacak olan Star Wars: Visions, birbirinden farklı anime stüdyolarının hazırladığı bağımsız bölümler sunacak. Bunun yanında farklı dil seçeneklerine sahip olacak olan seri, en son çıkan fragmanıyla dikkatleri yine üzerine çekmiş durumda.

Paylaşılan resmi Star Wars: Visions fragmanı:

Fragmana baktığımızda Star Wars evrenine yakın olmayanların bile ilgisini çekebilecek görüntüler görüyoruz. Bu bağlamda serinin kimilerini anime evrenine, kimilerini de Star Wars evrenine sokacağını düşünmek zor değil.

Bunun dışında seride 7 adet bölüm bizleri bekliyor olacağını ve bu bölümleri -isimleriyle beraber- birbirinden farklı anime stüdyolarının hazırladığını sizlerle paylaşmıştık. Söz konusu seri dışında Disney Plus’a gelecek olan başka birçok Star Wars serisi bulunuyor

Star Wars: Visions, 22 Eylül’de Disney Plus izleyicileriyle buluşacak. Bunun yanında Disney, seriyi İngilizce veya Japonca seslendirmeyle izleme imkanınızın olacağını söylüyor. Serinin seslendirme kadrosunun da oldukça sağlam olduğunu söyleyelim. Zira burada; David Harbour, Neil Patrick Harris ve Lucy Liu gibi isimler karşımıza çıkıyor.

Star Wars: Visions hakkında sizin düşünceleriniz neler? Fragman ve genel olarak seri hakkındaki düşüncelerinizi/tahminlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.