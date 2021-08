Marvel, şimdiye kadarki en farklı filmlerinden biri olacak Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings'e ait aksiyon dolu bir sahne yayınladı. Simu Liu'nun başrolünde yer aldığı film, 3 Eylül'de vizyona girecek.

Marvel'ın ilk defa Asya kökenli bir süper kahramanı konu aldığı Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings (Shang-Chi ve 10 Yüzük Efsanesi) filmi için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen filmin yayınlanmasına bir aydan daha kısa bir süre kalmışken Marvel, filme ait aksiyon dolu bir sahneyi izleyicilerle buluşturdu. Yaklaşık bir dakika uzunluğundaki bu video, Marvel'ın henüz pek tanınmayan kahramanlarından Shang Chi'nin 20 kişiden fazla bir orduya karşı tehlikeli bir yerde verdiği mücadeleyi gözler önüne seriyor. Dilerseniz 3 Eylül'de çıkacak filmin 1 dakikalık sahnesine daha yakından bakalım. Marvel'ın Shang-Chi filminden bir dakikalık kesit: Bilidğiniz üzere Avengers defterini kapatan Marvel, pandeminin önüne koyduğu engelleri aştıktan sonra MCU'nun 4. aşaması için hazırlıklara başladığını duyurmuştu. Marvel Sinematik Evreni'ne yeni bir boyut kazandıracak bu film, daha önce Marvel filmlerinde gördüğümüz ancak karakter hakkında pek de bilgi sahibi olamadığımız Asya kökenli süper kahraman Shang-Chi'nin yaşadıklarını konu alıyor. Destin Daniel Cretton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bu filmin oyuncu kadrosunda, Simu Liu, Awkwafina ve Tonu Chiu-Wai Leung bulunyor. 3 Eylül'de yayınlanacak filmin hemen ardından, Marvel'ın en iddialı olduğu yapımlardan biri Eternals 5 Kasım'da vizyona girecek. İLGİLİ HABER Marvel Filmleri ve Çizgi Romanları Arasındaki 13 Büyük Fark 3 Eylül'de vizyona girecek Shang-Chi fragmanı: 5 Kasım'da vizyona girecek Eternals fragmanı

Kaynak : https://www.youtube.com/watch?v=4b28WqJ5z-U

1 0 0 0 0