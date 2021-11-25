Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks, son saatlerde ortaya atılan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağıyla ilgili iddialara yanıt verdi. Zincir, bu haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

23 Kasım Salı günü, öncesindeki haftalardan bu yana sürekli yükselmeye devam eden dolar kurunda yeni bir rekor kırıldı. Sabah açılışı 11,35 ile yapan dolar, yalnızca birkaç saat içinde 13,46 seviyesine kadar yükseldi ve tarihi bir seviyeye ulaştı. Aynı günün akşamında Apple’ın tüm ürünlerinin satışlarını durdurduğunu gördük ve farklı sektörlerden de satışların durdurulduğu iddiaları gelmeye başladı.

Öte yandan yakın zamanda dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks hakkında da çarpıcı ve ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda Starbucks’ın Türkiye’deki mağazalarını kapatacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların üzerinden çok geçmeden Starbucks’tan açıklama geldi.

Starbucks'ın açıklaması:

Starbucks, sosyal medya platformlarında takipçilerinden bu yönde gelen sorulara cevap verdi. Zincir, verdiği cevapta bu iddiayı ortaya atan haberin asılsız haber olduğunu açıklayarak Türkiye’de mağazaların kapatılacağı konusunu yalanladı. Starbucks, “Mağazalarımızda kahve keyfinize devam edebilirsiniz.” diyerek açıklamasını sonlandırdı.