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Start-Stop Neden Devreye Girmiyor?

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Start-stop sisteminin devreye girmemesi her zaman bir arıza olduğu anlamına gelmez çünkü sistem çalışmadan önce aküden motor sıcaklığına kadar birçok koşulu kontrol eder. Bu içeriğimizde start-stop neden devreye girmiyor, akü ve klima kullanımının sistemi nasıl etkilediğini ve hangi durumlarda arıza ihtimalinin araştırılması gerektiğini anlatıyoruz.

Start-Stop Neden Devreye Girmiyor?
Ayçelen Kolan Ayçelen Kolan /

Start-stop sistemi, otomobil durduğunda uygun koşullar oluşursa motoru geçici olarak kapatıp yeniden hareket edileceği sırada çalıştırır. Ancak sürücü sistemi açık bırakmış olsa bile otomobil her durduğunda motoru kapatmayabilir.

Start-stop neden devreye girmiyor? Akünün şarj seviyesi, motor sıcaklığı, klima talebi, dış ortam sıcaklığı ve aracın elektrik tüketimi sistemin çalışmasını etkileyebilir. Otomobil bu koşullardan birinin uygun olmadığını algıladığında motoru çalışır durumda tutmayı tercih edebilir.

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Start-Stop Neden Devreye Girmiyor?
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Start-stop neden devreye girmiyor?

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Start-stop sistemi yalnızca aracın durduğunu algılayıp motoru kapatan basit bir özellik değildir. Motor kontrol ünitesi ve aracın diğer elektronik sistemleri, motoru durdurmadan önce çok sayıda veriyi değerlendirir.

Motor henüz çalışma sıcaklığına ulaşmadıysa start-stop devreye girmeyebilir. Çok kısa mesafeli sürüşlerde veya otomobil yeni çalıştırıldığında bu davranış sık görülebilir. Motor ve ilgili sistemler uygun sıcaklığa ulaştığında özellik yeniden kullanılabilir hâle gelir.

Sürücünün emniyet kemeri, kapı veya kaput durumu da bazı modellerde sistemin çalışma şartları arasındadır. Otomatik vitesli araçlarda fren pedalına basma biçimi ve vites konumu, manuel araçlarda ise debriyaj ve vites durumu devreye girme koşullarını etkileyebilir.

Direksiyonun fazla çevrilmiş olması veya aracın manevra yaptığını algılaması da bazı modellerde motorun durdurulmamasına neden olabilir.

Bu koşullar marka ve modele göre değiştiği için start-stop sisteminin tek bir çalışma kuralı yoktur. Sistemin bazen çalışıp bazen çalışmaması da tek başına arıza göstergesi sayılmaz.

Akü zayıfsa start-stop çalışır mı?

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Start-stop sisteminin devre dışı kalmasının en yaygın nedenlerinden biri akünün şarj durumudur. Motor her durduğunda yeniden çalıştırılacağı için sistem, akünün bu işlemi güvenli biçimde gerçekleştirebileceğinden emin olmak ister.

Akü motoru normal şekilde çalıştırabiliyor olsa bile start-stop için gereken şartları karşılamayabilir. Yani sabah aracınız tek marşta çalışırken start-stop özelliğinin devreye girmemesi mümkündür. Araç, akünün şarj durumunu ve elektrik ihtiyacını izleyerek motoru kapatmama kararı verebilir.

Start-stop donanımlı otomobillerde genellikle sık çalıştırma döngülerine uygun EFB veya AGM gibi aküler kullanılır. Akü değiştirildiğinde aracın istediği teknik özelliklere uygun ürün seçilmesi gerekir. Bazı otomobillerde yeni akünün enerji yönetim sistemine tanıtılması da gerekebilir.

Aracın uzun süre kullanılmaması veya sürekli çok kısa mesafelerde sürülmesi akünün yeterince şarj olmasını engelleyebilir. Böyle bir durumda start-stop ilk vazgeçilen fonksiyonlardan biri olabilir.

Akünün yalnızca voltajını ölçmek yerine sağlık durumu, şarj seviyesi ve şarj sisteminin çalışması birlikte değerlendirilmelidir.

Klima açıkken start-stop neden çalışmaz?

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Kabin sıcaklığının ayarlanan değerde tutulması, start-stop sisteminin motoru çalışır bırakmasına neden olabilir. Klima kompresörünün motordan mekanik olarak güç aldığı araçlarda motor durduğunda soğutma kapasitesi de etkilenebilir.

Sıcak bir günde klima kabini hızla soğutmaya çalışıyorsa araç motoru kapatmayabilir. Kabin istenen sıcaklığa yaklaştığında start-stop yeniden devreye girebilir. Benzer durum kışın yoğun ısıtma veya ön cam buğu çözme fonksiyonu kullanılırken de görülebilir.

Elektrikli klima kompresörü bulunan hibrit veya bazı modern araçlarda sistem farklı çalışabilir. Motor kapalıyken klima çalışmaya devam edebildiği için start-stop davranışı geleneksel sistemlerden ayrılabilir.

Ön cam buğu çözme modu da güvenli görüşü korumak amacıyla motora veya klima sistemine yüksek talep oluşturabilir. Bu sırada start-stop özelliğinin geçici olarak kullanılmaması normal olabilir.

Sistemin klima kapatıldığında çalışıp yoğun klima kullanımında devre dışı kalması, doğrudan bir start-stop arızasını göstermez. Araç o sırada konfor ve elektrik ihtiyacını motoru durdurmaktan daha öncelikli görüyor olabilir.

Soğuk havada start-stop neden devre dışı kalır?

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Dış hava sıcaklığı start-stop sisteminin kararlarını etkileyebilir. Çok soğuk havalarda motorun çalışma sıcaklığını koruması, kabinin ısıtılması ve akünün yeterli gücü sağlaması daha zor hâle gelir.

Aküler düşük sıcaklıklarda performans kaybedebilir. Araç, yeniden çalıştırma için yeterli enerji rezervinin bulunmadığını değerlendirirse start-stop özelliğini geçici olarak kullanmayabilir. Motorun henüz yeterince ısınmamış olması da buna eklenebilir.

Çok sıcak havalarda da benzer bir sonuç farklı nedenle ortaya çıkar. Klima yüksek kapasitede çalışırken kabini soğutmak için motorun çalışmaya devam etmesi gerekebilir. Böylece start-stop yalnızca kışın değil, yazın da belirli koşullarda devre dışı kalabilir.

Dış sıcaklığın hangi aralıkta sistemi etkilediği araçtan araca değişir. Bu yüzden tüm otomobiller için geçerli tek bir sıcaklık sınırı vermek mümkün değildir.

Hava koşulları normale döndüğünde ve araç yeterince kullanıldığında sistem yeniden çalışıyorsa çoğu durumda elektronik bir arıza söz konusu değildir. Sürekli devre dışı kalıyorsa diğer şartlara bakılmalıdır.

Start-stop hiç çalışmıyorsa ne kontrol edilmeli?

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Sistem haftalardır hiç devreye girmiyorsa ilk kontrollerden biri akü olabilir. Akünün yaşı tek başına karar vermek için yeterli değildir. Şarj durumu ve marş kapasitesi ölçülmeli, alternatörün aküyü doğru biçimde şarj edip etmediği de incelenmelidir.

Gösterge panelindeki uyarılar kontrol için başka bir ipucu sunar. Motor yönetimi, akü şarj sistemi, ABS veya bazı sürüş destek sistemlerinde kayıtlı arızalar start-stop özelliğinin devre dışı bırakılmasına neden olabilir. Diagnostik cihazla kayıtlı hata kodlarının okunması gereksiz parça değişimini önleyebilir.

Akü yakın zamanda değiştirildiyse doğru tip ve kapasitede olup olmadığına bakılabilir. Aracın gerektirdiği durumlarda akü kayıt veya adaptasyon işleminin yapılmış olması da kontrol edilir.

Kaput sensörü, fren pedalı sensörü ve enerji yönetimiyle ilişkili farklı bileşenler de araç modeline bağlı olarak start-stop çalışmasını etkileyebilir.

Trafik ışığında motorun kapanmaması tek başına sistemin bozulduğu anlamına gelmez. Klima yüksek güçte çalışıyor veya akünün şarjı düşükse otomobil bilinçli olarak start-stop özelliğini bekletebilir. Sistem uzun süredir hiçbir koşulda devreye girmiyorsa ise aküden başlayıp kayıtlı arıza verilerine ilerlemek sorunun kaynağını daha hızlı ortaya çıkarır.

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