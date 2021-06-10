ABD'nin en köklü bankalarından olan State Street, blok zinciri teknolojisine ve kripto paralara odaklanacak özel bir bir dijital finans birimi kurmaya hazırlanıyor. Bankanın CEO'su konuya ilişkin yaptığı açıklamada dijital varlıkların sektörü etkileyen en büyük güçlerden birine dönüşeceğini düşündüklerini ifade etti.

Kripto para piyasasının gündemi de yapısı gibi oldukça değişken. Her gün yepyeni bir haberle uyandığımız bu değişken piyasa artık ne olursa olsun gücünü kanıtlamış durumda. Sürekli artan ilgi, dönem dönem yaşanan negatif gelişmelere rağmen eksilmeden devam ediyor ve kripto paraların geleceği artık yalnızca yatırımcıları değil, doğrudan ülkelerin ekonomik politikalarını da etkiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'den gelen can sıkıcı haberlerin ardından bu hafta kripto para piyasası için daha keyifli geçti diyebiliriz. Son olarak El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak ilan etmesinden sonra benzer bir hamlenin de Hindistan'dan geleceği konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bankalar da bu dönüşüme uyum sağlamak için adımlar atıyor.

State Street, kripto para ve dijital varlıklar üzerine çalışacak bir birim kuruyor:

Bu anlamda önemli bir adım atma kararı alan finans kuruluşlarından biri de ABD'nin en köklü bankalarından olan ve dünya genelinde hizmet veren State Street oldu. Banka, yalnızca dijital varlıklara, kripto para piyasasına ve blok zinciri teknolojisine odaklanacak yeni bir dijital finans birimi kuruyor.

ABD merkezli finans kuruluşu, aynı zamanda yeni bir elektronik ticaret platformu da kurmayı hedefliyor. Bu platform, bankanın kripto para hizmetleri ve dijital varlık ağıyla entegre çalışacak. Finans sektörünün geleceğini etkileyecek en büyük güçlerden biri olarak kripto paraları gördüklerini belirten CEO Ron O’Hanley ise gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada müşterilerinin piyasaya artan ilgisini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirtti.