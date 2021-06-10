Hindistan'da ortaya çıkan haberler ve sektöre yakın kaynaklarca yapılan açıklamalara göre Hindistan, Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanımaya hazırlanıyor. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir adım atılmış değil.

Kripto para piyasası ve özellikle de dünyanın en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. 2021'in başlarından bu yana inanılmaz bir ivmeyle değerini artıran ve 60 bin dolar barajını dahi aşan Bitcoin, ardından sert bir düşüş yaşamış ve kısa sürede 30 bin dolar seviyelerine gerilemişti.

Geçtiğimiz günlerde Kuzey Amerika'da yer alan küçük bir ülke olan El Salvador'un Bitcoin'i 'resmi para birimi' olarak tanıması, Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandırmış olsa da ülkenin nispeten küçük bir ekonomiye sahip olması, piyasaları etkileme ihtimalini düşük kılıyordu. Şimdi ise benzer haberler dünyanın en büyük 5. ekonomisi olan Hindistan'dan gelmeye başladı.

The New Indian Express tarafından yayımlanan bir habere göre Hindistan, kripto paralar ile ilgili yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor ve Bitcoin'in resmi para birimi olarak tanınması dahi söz konusu olabilir. Hindistan İnternet ve Mobil Birliği Üyesi Ketan Surana, ortaya çıkan haberler ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kripto paralar üzerinde çalışan yeni komitenin kripto para düzenlemesi ve mevzuatı konusunda oldukça iyimser olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz… Yakında genel senaryoyu inceleyecek ve ileriye doğru en iyi adımı atacak yeni bir taslak teklif Bakanlar Kurulu’nda olacak."

Konuyla ilgili kaynaklar, Hint hükümetinin kripto para birimlerine yönelik negatif duruşundan vazgeçtiğini ve yakın zamanda Bitcoin’i bir varlık sınıfı olarak tanıyabileceğini ifade ediyor. Hint blok zincir ve kripto yatırım uzmanı Hitesh Malviya ise bu konuda daha çekimser bir yaklaşım sergiliyor:

"Bence Hindistan hükümeti Bitcoin kullanımını düzenli hale getirmenin bir yolunu keşfedecek. Hindistan rupisinin pozisyonunu etkileyeceği için Hindistan’ın yakın gelecekte Bitcoin’i yasal bir para birimi olarak kabul edeceğini düşünmüyorum. Bitcoin kullanımını yasal bir şekilde kabul etmek, kendi para birimi olmayan veya ABD dolarına bağımlı olan ülkeler için iyi bir fikirdir."

Hindistan'ın Bitcoin'i resmi para birimi olarak tanıması neden önemli?

Hindistan; ABD, Çin, Japonya ve Almanya'dan sonra dünyanın en büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. Dolayısı ile Hindistan'ın Bitcoin konusunda alacağı her türlü aksiyon, kripto paraların geleceğini İngiltere, Fransa ve Rusya gibi devlerden daha fazla etkileme potansiyeline sahip. Hint hükümeti bugüne kadar kripto paralar ile ilgili çelişkili uygulamalarda bulunduğundan konunun nereye varabileceğini kestirmek şu anda neredeyse mümkün değil.