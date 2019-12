Steam 2019 Kış İndirimleri'nden Alınabilecek 15 Özel Oyun

Geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından 2019 Kış İndirimleri'nin başladığını duyuran Steam, bugünlerde oyuncuların uğrak noktası hâline gelmiş durumda. "Steam indirimlerinden hangi oyunu almalıyım" sorusunu soranlardansanız gelin sağlam indirimlerle karşımıza çıkan 15 oyuna yakından bakalım.

Oyun satın almak isteyenlerin genellikle ilk adresi olan Steam, her geçen gün daha geniş kitlelere hitap ediyor. Epic Games Store gibi rakiplerine rağmen dimdik ayakta kalan platform, dönemsel olarak yaptığı indirimlerle de kullanıcılarının yüzünü güldürüyor.

Bilindiği üzere Steam için yılın indirim dönemlerinden birinin içerisindeyiz ve indirimler, resmi açıklamaya göre 2 Ocak 2020’ye kadar sürecek. Bu süreçte hangi oyunları satın alsam diye düşünenlerdenseniz birazdan geçiş yapacağımız listemizle size birkaç özel oyun tavsiyesinde bulunabiliriz. Gelin Steam Kış İndirimleri'nde sağlam indirimlerle karşımıza çıkan popüler oyunlara yakından bakalım.

1. Sniper Ghost Warrior 3

İndirim oranı: %70

Eski fiyat: 32 TL

Yeni fiyat: 9,60 TL

Sniper Ghost Warrior serisinin 24 Nisan 2017 tarihinde çıkış yapan oyunu Sniper Ghost Warrior 3'ü Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Sniper Elite 4

İndirim oranı: %80

Eski fiyat: 89 TL

Yeni fiyat: 17,80 TL

Sniper Elite serisinin 14 Şubat 2017 tarihinde çıkış yapan oyunu Sniper Elite 4'ü Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition

İndirim oranı: %70

Eski fiyat: 74,99TL

Yeni fiyat: 22,49 TL

The Witcher serisinin 30 Ağustos 2016 tarihinde çıkış yapan oyunu The Witcher 3, bildiğiniz üzere yılın oyunu seçilmişti. Bu gelişmeden sonra geliştirici CD PROJEKT RED, oyunun bazı DLC'lerini de ekleyerek The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition'ı oyunculara sundu. The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition'ı Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

4. HITMAN™ 2 – Standard Edition

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 102,50 TL

Yeni fiyat: 25,60 TL

HITMAN™ serisinin 13 Kasım 2018 tarihinde çıkış yapan oyunu HITMAN™ 2, DLC'lerle birlikte oyunculara keyifli dakikalar yaşatıyor. Oyuna ek olarak toplamda 7 DLC'nin yer aldığı HITMAN™ 2 – Standard Edition'ı Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. DiRT Rally 2.0

İndirim oranı: %70

Eski fiyat: 92 TL

Yeni fiyat: 27,60 TL

DiRT Rally serisinin 26 Şubat 2019 tarihinde çıkış yapan oyunu DiRT Rally 2.0'ı Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Borderlands: The Handsome Collection

İndirim oranı: %94

Eski fiyat: 480 TL

Yeni fiyat: 29,19 TL

Borderlands serisinin 21 Eyl 2012 tarihinde çıkış yapan oyunu Borderlands 2, oynanabilir birçok DLC'ye sahip. Oyuna ek olarak toplamda 50 DLC'nin yer aldığı Borderlands: The Handsome Collection'ı Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

İndirim oranı: %60

Eski fiyat: 102,99 TL

Yeni fiyat: 41,19 TL

Tom Clancy's serisinin 1 Aralık 2015 tarihinde çıkış yapan oyunu Tom Clancy's Rainbow Six® Siege'i Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. DARK SOULS™ III

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 179 TL

Yeni fiyat: 44,75 TL

DARK SOULS™ serisinin 11 Nisan 2016 tarihinde çıkış yapan oyunu DARK SOULS™ III'ü Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. F1® 2019

İndirim oranı: %50

Eski fiyat: 92 TL

Yeni fiyat: 46 TL

F1® serisinin 27 Haziran 2019 tarihinde çıkış yapan oyunu F1® 2019'u Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Sid Meier’s Civilization® VI

İndirim oranı: %75

Eski fiyat: 219 TL

Yeni fiyat: 54,75 TL

Sid Meier's Civilization serisinin 21 Ekim 2016 tarihinde çıkış yapan oyunu Sid Meier’s Civilization® VI'yı Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

11. Tomb Raider Collection

İndirim oranı: %86

Eski fiyat: 527,49 TL

Yeni fiyat: 75,12 TL

Tomb Raider ve Lara Croft isimleriyle çıkan bütün oyun ve DLC'leri bir araya toplayan Square Enix'in Tomb Raider Collection adlı paketini Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

12. Call of Duty®: WWII

İndirim oranı: %60

Eski fiyat: 209 TL

Yeni fiyat: 83,60 TL

Call of Duty serisinin 3 Kasım 2017 tarihinde çıkış yapan oyunu Call of Duty®: WWII'yi Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

13. Assassin's Creed® Odyssey

İndirim oranı: %60

Eski fiyat: 309 TL

Yeni fiyat: 123,60 TL

Assassin's Creed® serisinin 5 Ekim 2018 tarihinde çıkış yapan oyunu Assassin's Creed® Odyssey'i Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

14. Devil May Cry 5 (with Red Orbs)

İndirim oranı: %67

Eski fiyat: 399 TL

Yeni fiyat: 131,67 TL

Devil May Cry serisinin 8 Mar 2019 tarihinde çıkış yapan oyunu Devil May Cry 5'i, 100.000 Kırmızı Küre ile birlikte Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

15. Resident Evil 2 / Biohazard RE:2

İndirim oranı: %67

Eski fiyat: 399 TL

Yeni fiyat: 131,67 TL

Resident Evil serisinin 25 Oca 2019 tarihinde çıkış yapan oyunu Resident Evil 2 / Biohazard RE:2'yi, Steam'den satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Steam Kış İndirimleri'nde öne çıkan popüler oyunları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de indirimlerde gördüğünüz ve bu listeye girebilecek özel oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Steam'in indirim sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Oyunlar ve indirimler hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.