Steam İndirimlerinde Satın Alabileceğiniz 10 Kaliteli Oyun

Steam, geleneksel Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi’ni bugün başlattı. Biz de 3 Şubat TSİ 21.00'da sona erecek olan bu indirim sürecinde satın alabileceğiniz 10 yüksek kaliteli oyunu sizler için derledik.

Geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için yalnızca Çin’de değil, dünya genelinde büyük kampanyalar ve etkinlikler düzenleniyor. Pek çok uluslararası internet sitesinde Çin Yeni Yılı’na özel indirimler uygulanırken Çin Yeni Yılı indirimleri, oyuncuları da fazlasıyla sevindirecek indirimlerin yapılmasını sağlıyor.

Oyun dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Steam de her yıl olduğu gibi bu yıl da Çin Yeni Yılı’na özel indirimlerini başlattı. %80’leri aşan indirimlerle birlikte oyuncular, almak istedikleri oyunları çok daha ucuza sattın alma fırsatına kavuştu. Biz de 3 Şubat TSİ 21.00’da sona erecek Steam Ay Takvimi Yeni Yılı İndirimi’nde normal fiyatına göre çok daha ucuza satın alabileceğiniz 10 muhteşem AAA oyunu, yani yüksek bütçeli oyunu sizler için sıraladık.

Fiyatı en az yarı fiyatına düşen en iyi yüksek bütçeli oyunlar:

Red Dead Redemption 2

Metro Exodus

Sekiro: Shadows Die Twice

FIFA 22

Cyberpunk 2077

Resident Evil Village

Battlefield 1

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Death Stranding

Mass Effect Legendary Edition

Red Dead Redemption 2

Orijinal fiyatı: 299 TL

299 TL İndirimli fiyatı: 149,50 TL

149,50 TL İndirim oranı: %50

Hatasız, modern bir oyun mu istiyorsunuz? Geriye doğru evrimleşen oyun sektöründen sıyrılıp biraz nefes alıp, içinde yaşıyormuşsunuz gibi oyun deneyimi yaşamak mı istiyorsunuz? İşte Red Dead Redemption 2 tam da bu taleplerinize cevap olacak bir oyun. Oyunu daha önce oynamış olsanız bile bir kez daha oynayarak ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Metro Exodus

Orijinal fiyatı: 187 TL

187 TL İndirimli fiyatı: 74,80 TL

74,80 TL İndirim oranı: %60

Oyun dünyasının efsane serisi Metro 2033’ün son oyunu Metro Exodus, çıkış yaptığında tıpkı Crysis’in 2007’de karşılaştığı sorularla karşılaşmıştı: Bilgisayarım kaldırır mı? Fakat oyunun optimizasyonu, bu muhteşem grafikleri sorunsuz bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor. Evet, serinin önceki oyunları kadar olumlu yorum toplamadı, fakat yine de çoğunluk olarak olumlu yorumlar toplamayı başardı.

Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sekiro: Shadows Die Twice

Orijinal fiyatı: 209 TL

209 TL İndirimli fiyatı : 144,50 TL

: 144,50 TL İndirim oranı: %50

Bloodborne ve Dark Souls gibi yapımlara imza atan FromSoftware, 2019 yılında da beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Sekiro: Shadows Die Twice, savaş mekanikleri, atmosferi ve hikâyesiyle herkesi etkilemeyi başardı. Tabii uyaralım: FromSoftware’in oyunlarına yeni girişiyorsanız, başlarda sinirleriniz biraz atabilir.

Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

FIFA 22

Orijinal fiyatı: 419,99 TL

419,99 TL İndirimli fiyatı: 167,99 TL

167,99 TL İndirim oranı: %60

FIFA serisinin son üyesi olan FIFA 22, serinin ‘nefret ederek oynamaya devam ettiğimiz oyunlar’ listemizde yer almaya devam ediyor. Rakibimiz tamamen 90+ oyunculardan oluşarak bizi parçalayabiliyor, etrafa para yetiştirmek için saçımızı başımızı yolabiliyoruz. Fakat bu oyunu da oynatan şey aslında bu mücadeleler.

Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Cyberpunk 2077

Orijinal fiyatı: 249 TL

249 TL İndirimli fiyatı: 124,50 TL

124,50 TL İndirim oranı: %50

Evet, hiç de güzel bir çıkış yapamadı Cyberpunk 2077. Ancak gelen güncellemelerle birlikte oyunda somut biçimde görülen pek çok hata artık yer almıyor. Hataları ve vadedilen açık dünya deneyiminin olmayışını kenara atarsak, bu oyun hikâyesiyle herkesi etkilemeyi başardı.

Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Resident Evil Village

Orijinal fiyatı: 279 TL

279 TL İndirimli fiyatı: 139,50 TL

139,50 TL İndirim oranı: %50

2021 yılı oyun dünyası için öyle rezil bir yıldı ki, bu yıl çıkan oyunlar arasında yalnızca Resident Evil Village büyük indirime giren önerilebilir bir oyun oldu. Oyun, tüm dünyada muhteşem olumlu yorumlar toplamayı başardı ve hepimizi gerim gerim gerdi. Hatta bazılarına göre serinin en iyi oyunu oldu.

Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Battlefield 1

Orijinal fiyatı: 279,99 TL

279,99 TL İndirimli fiyatı: 62,99 TL

62,99 TL İndirim oranı: %75

2021 yılı oyunları demişken, Battlefield 2042 fiyaskosunu hatırlamadan geçmeyelim. Battlefield 2042 de büyük bir indirime girmiş olsa da onu bu listeye eklemek ve önermek büyük bir hata olurdu. Onun yerine, Battlefield ruhunu son kez gördüğümüz Battlefield 1’i önerelim dedik. Oyun, 2042 faciasından sonra yeniden canlanmış durumda.

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Horizon Zero Dawn Complete Edition

Orijinal fiyatı: 275 TL

275 TL İndirimli fiyatı: 137,50 TL

137,50 TL İndirim oranı: %50

Normalde bir PlayStation özel oyunu olan Horizon Zero Dawn, makinelerin hükümdar olduğu geleceğin dünyasında hoş bir hikâyeyi konu alıyor. 2020 yılında PC için yayımlanan bu oyun, atmosferi, hikâyesi ve muazzam açık dünyasıyla herkesin beğenisini toplamayı başardı.

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Death Stranding

Orijinal fiyatı: 399 TL

399 TL İndirimli fiyatı: 119,70 TL

119,70 TL İndirim oranı: %70

Namı diğer ‘kargo simülatörü’. Evet, Death Stranding herkes için yapılan bir oyun değil. Fakat hiçbir oyunda bu kadar orijinal bir atmosfer ve hikâye görmemiştik. Hideo Kojima’nın kendisini yeniden kanıtladığı Death Stranding, özellikle bu indirimle birlikte güzel bir fırsat olabilir.

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Mass Effect Legendary Edition

Orijinal fiyatı: 419,99 TL

419,99 TL İndirimli fiyatı: 209,99 TL

209,99 TL İndirim oranı: %50

Bu listeye bir efsaneyi eklemeyecektik de neyi ekleyecektik? Günümüzde RPG diye çıkıp üç diyalog seçeneği çıkan oyunları tokatlayan, bir kez oynayınca günümüz oyun sektörünün ne kadar kötüleştiğini kanıtlayan bu efsane seri, yenilenen grafikleriyle tekrar bilgisayarlarımızda yerini buldu. Özellikle seriyi daha önce oynamayanlardansanız, üç oyunu da kapsayan ve bin saati de aşabilecek bu deneyimi yaşatacak olan bu indirim sizin için büyük bir fırsat olabilir.

Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.