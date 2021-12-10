Steam'den Oyuncuları İndirime Doyuracak Kampanya

Steam, The Game Awards 2021 şerefine bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında etkinlikte ödül alan ya da aday gösterilen oyunlara, yüzde 80'e varan indirimler yapılmış durumda. İşte kampanyada öne çıkan bazı oyunlar...

Video oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden bir tanesi olarak bilinen The Game Awards 2021, geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Yılın en iyi yapımlarının belirlendiği etkinlikler, beraberinde çok da önemli bir kampanyayı getirdi. Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformu Steam, The Game Awards 2021'e özel bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya, oyun fiyatlarının uçuşa geçtiği bugünlerde ilaç gibi gelecek.

Steam'in The Game Awards 2021 kampanyası, etkinliğin kazananlarına ek olarak aday olarak gösterilen oyunlara da hiç de fena olmayan oranlarda indirim getiriyor. Ayrıca geçtiğimiz yılların kazanmış oyunları da bu kampanya kapsamında indirime girmiş durumda. Dilerseniz hemen, Steam'in başlattığı kampanya kapsamında indirimle satın alabileceğiniz bazı oyunlara bakalım.

Steam The Game Awards 2021 kampanyasında öne çıkan oyunlar

Kazananlar arasında indirime giren yapımlar:

It Takes Two: 173,59 TL (yüzde 38 indirim)

173,59 TL (yüzde 38 indirim) Guilty Gear -Strive-: 59,80 TL (yüzde 35 indirim)

59,80 TL (yüzde 35 indirim) Marvel's Guardians of the Galaxy: 239,85 TL (yüzde 35 indirim)

239,85 TL (yüzde 35 indirim) Deathloop: 149,50 TL (yüzde 50 indirim)

149,50 TL (yüzde 50 indirim) Resident Evil Village: 233,35 TL (yüzde 35 indirim)

233,35 TL (yüzde 35 indirim) Life is Strange: True Colors: 239,85 TL (yüzde 35 indirim)

Aday olarak gösterilen oyunlar arasında indirime giren bazı yapımlar:

FIFA 22: 167,99 TL (yüzde 60 indirim)

167,99 TL (yüzde 60 indirim) Evil Genius 2: 30,50 TL (yüzde 50 indirim)

30,50 TL (yüzde 50 indirim) F1 2021: 209,99 TL (yüzde 50 indirim)

209,99 TL (yüzde 50 indirim) Cyberpunk 2077: 124,50 TL (yüzde 50 indirim)

124,50 TL (yüzde 50 indirim) Back 4 Blood: 174,30 TL (yüzde 30 indirim)

174,30 TL (yüzde 30 indirim) Microsoft Flight Simulator: 279,20 TL (yüzde 20 indirim)

Geçmiş yıllarda ödül kazanıp indirime giren bazı oyunlar:

No Man's Sky: 105 TL (yüzde 50 indirim)

105 TL (yüzde 50 indirim) Mortal Kombat 11: 16,40 TL (yüzde 80 indirim)

16,40 TL (yüzde 80 indirim) Death Stranding: 119,70 TL (yüzde 70 indirim)

119,70 TL (yüzde 70 indirim) Control: Ultimate Edition: 62,70 TL (yüzde 70 indirim)

62,70 TL (yüzde 70 indirim) Red Dead Redemption 2: 149,50 TL (yüzde 50 indirim)

149,50 TL (yüzde 50 indirim) Injustice 2: 11,55 TL (yüzde 85 indirim)

11,55 TL (yüzde 85 indirim) Wolfenstein II: 77,70 TL (yüzde 70 indirim)

77,70 TL (yüzde 70 indirim) Civilization VI: 32,85 TL (yüzde 85 indirim)

Steam'in The Game Awards 2021 etkinlikleri için başlattığı kampanya, elbette yalnızca bu oyunlardan ibaret değil. Eğer kampanya kapsamında indirime giren oyunların tümüne ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca The Game Awards 2021 kapsamında ödül alan tüm oyunlar için burada, etkinlik kapsamında tanıtılan yeni oyunlar içinse burada bulunan içeriğimize göz atabilirsiniz.