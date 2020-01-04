Dahilinde 30 binden fazla oyun bulunduran ve her sene yüzlercesini, hatta binlercesini daha bünyesine ekleyen oyun dağıtım platformu Steam'in oyun ekleme artış miktarları azalıyor. Her sene bir önceki seneden daha fazla oyun eklemesiyle bilinen platform 2020 yılında bu rekoru kıramayabilir.

2003 yılında Valve tarafından geliştirilen dijital oyun dağıtım platformu Steam; sunduğu geniş oyun kataloğu, kendine has topluluğu, cömert kampanya ve indirimleri ile bilgisayar oyuncularının gözdesi bir platform haline geldi. Steam şu anda onlarca farklı kategoriye ait 30 binden fazla oyuna ev sahipliği yapıyor.

Steam her sene oyunlarının üzerine yüzlercesini daha ekleyerek böyle büyük bir oyun kütüphanesine sahip oldu. 2014’ten beri platforma her sene, bir önceki seneden daha fazla oyun eklendi. Ancak bu sene de kendi oyun ekleme rekorunu kıran Steam’in zirveye ulaştığı ve daha fazlası olamayacağı düşünülüyor.

Steam senelerdir kırdığı rekoru 2020'de kıramayabilir

SteamSpy’a göre 2019 yılında Steam’e tam 8302 oyun eklendi ve bu 2018 yılında eklenen 8227 oyundan sadece biraz daha fazla. Bu yıl gerçekleşen küçük artışı saymazsak daha önceki artışlar gerçekten gösterişli olmuştu. 2014 yılında 1676 oyunu bünyesine ekleyen Steam; bu sayıyı 2015’te 2708’e, 2016’da 4409’a ve 2017’de 6339’a yükseltmişti. Ancak yeni bitirmiş olduğumuz 2019 yılında platforma eklenen oyunlardaki artış miktarına bakarsak bu rekor zinciri daha fazla uzayamayabilir. 2020 yılı, Steam’in 2014’ten beri ilk kez kendi oyun ekleme rekorunu kıramadığı yıl olabilir.

'Boş oyun' fazlalığı

Steam’in birkaç yıldır sürdürüyor olduğu ‘dalga amaçlı ya da yasa dışı olmayan her oyuna izin verme’ politikası tartışmalara neden oldu. Aslında tanınmamış oyun geliştiricilerin kendilerini göstermesine fırsat tanıyan bu politika, bu yeni oyunların kendilerini göstermesini engelleyen bir açığa sahipti. Bu ‘ne olursan ol yine gel’ politikası ‘anime’ gibi kategorilere ait 99 cent değerindeki yüzlerce oyunun da platforma eklenmesine yol açtı. Dolayısıyla bu ‘oyunlar’ kendilerini göstermek isteyen yeni oyun geliştiricilerinin yaptıkları işlere gölge düşürdü.

On binlerce oyuna sahip bir platformda her kullanıcıya tam olarak istediği şeyi göstermek zor olsa da Valve, algoritmasını daha yeterli kılmak için çalışmalara devam ediyor.