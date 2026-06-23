Valve, Steam Machine'in fiyatını ve satışa sunulacağı tarihi açıklandı. Maalesef fiyatları inanılmaz yüksek seviyelerde.

Valve’ın geçen yıl duyurduğu donanımlar arasında belki de en çok dikkat çeken ürün, oyun odaklı konsol ve bilgisayar arasında bir ürün olan Steam Machine idi. Normalde aylar önce çıkması gereken bu cihaz, bazı sorunlar nedeniyle daha önce birkaç kez ertelenmişti. Bu yüzden de kullanıcılar artık bir haber gelsin diye bekliyordu.

Nihayet o gün geldi çattı. Valve, Steam Machine cihazının ne zaman satışa çıkacağını ve kaç paradan satılacağını resmen duyurdu. Şimdiden rezervasyon sistemi yoluyla satın almak isteyenlerin sıraya girebileceği de ifade edildi.

Steam Machine fiyatları çıkış tarihi

512 GB’lık model - 1049 dolar

Steam Controller ile birlikte 512 GB’lık model - 1.128 dolar

2 TB’lık model - 1.349 dolar

Steam Controller ile birlikte 2 TB’lık model - 1.428 dolar

Fiyatlarına baktığımızda Steam Machine’in beklenenden çok daha pahalı bir cihaz olarak karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Bir PS5 599,99 dolar, bir Xbox Series X şu anda 649,99 dolar ve hatta bir PS5 Pro 899,99 dolar. Yani her birinden daha pahalı bir ürün olacak.

Daha da kötü olan şey ise bu kadar pahalı olmasına rağmen o performansı verememesi. Yapılan testlerde cihazın PS5 Pro’dan kötü, 6 yıllık PS5 seviyesinde performans gösterdiği görümüştü. Yani PS5’in neredeyse iki katı fiyata sahip olup onun kadar performans anca veriyor. En büyük avantajının Steam oyunlarının her birini sorunsuz oynamaya imkân verecek olması olduğunu söyleyebiliriz. Valve, fiyatın böyle yüksek olmasının nedenlerini bileşen fiyatlarına bağlıyor.

Steam Machine cihazı için şimdiden rezervasyon yaptırılabiliyor. Satışa ise 29 Haziran 2026 tarihinde çıkacak. Ürünün teknik detaylarına aşağıdaki içeriğimizden ulaşmanız mümkün.