steamDB verilerine göre Steam'de yayımlanan oyun sayısında patlama yaşanıyor. Peki bunun nedeni tam olarak ne? Video oyun dünyası hangi yöne gidiyor? Yapay zekâ, sektörü nasıl etkiliyor?

Yapay zekâ tabanlı teknolojiler, hayatımızı hemen her alanda etkilemeye başladı. Bugün kullandığımız uygulamalardan tutun da sosyal medyada gördüğümüz içeriklere kadar hemen her alanda yapay zekâ etkisini görmeye başladık. Tabii böyle bir inovasyonun video oyun dünyasını etkilememesi de tahmin edebileceğiniz üzere düşünülemez.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'le ilgili veriler sağlayan steamDB, yayımlanmış olan oyunlarla ilgili bir istatistik sayfası sunuyor. Bu sayfaya baktığımız zaman çarpıcı sonuçlar görüyoruz. Öyle ki video oyun sektörü, yeni oyun yayınlama sayısında yapay zekânın da etkisiyle ciddi bir ivme yakalamış durumda. Ancak bu ivme iyi yönde mi kötü yönde mi? Gelin bu sorunun cevabına yakından bakalım.

İşte Steam'de yayımlanan yeni oyun sayısının yıllara göre değişimi:

*Tablo, Steam'deki toplam oyun sayısını değil o yıl yayınlanan yeni oyun sayısını göstermektedir.

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere bundan 10 sene önce, yani 2015 yılında Steam'de yayımlanan oyun sayısı sadece 2.824 seviyesindeydi. Bu rakam, 2024 yılında 18.711'e kadar yükseldi. 1 Ocak 2025'ten bugüne kadar yayımlanan oyun sayısı ise 10.237'ye kadar ulaşmış durumda. Mevcut verilere göre 2025 yılı sona erdiği zaman 2024 yılına benzer veya daha yüksek sayıda oyun, Steam'e eklenmiş olacak.

Yayımlanan video oyunu sayısı nasıl böyle hızla artıyor?

steamDB verilerine baktığımızda 2019 yılı itibarıyla yayımlanan oyun sayısında sürekli bir artış olduğunu görüyoruz. Böyle bir durum yaşanıyor olmasının başlıca nedeni olarak girişimcilerin ve sermaye sahiplerinin buradaki pastayı görmelerini gösterebiliriz. Ayrıca oyun geliştirmek için kullanılan donanım ve yazılımlar, son yıllarda ciddi anlamda iyileştiler. Eskiden devasa ekiplerin haftalarca çalışması gerekirken artık evinde oturan sıradan bir kişi, sahip olduğu az buçuk bilgiyi yapay zekâ, yazılım araçları ve gelişmiş donanımlarla destekleyerek kısa sürede oyun ortaya koyabiliyor.

Yazılımdan anlamayan kişiler bile niye oyun geliştirmeye ilgi duyuyor?

Bu sorunun cevabı çok basit. "Kolay yoldan" kısa sürede büyük paralar kazanmak. Az önce de belirttiğimiz gibi elinizde iyi durumda bir bilgisayar varsa ve yapay zekâ araçları için para harcayabilecek durumdaysanız, yeni bir oyun geliştirmek için önünüzde hiçbir engel yok. Oyunseverlerin her yıl milyarlarca dolar harcadıkları gerçeğini de göz önünde bulundurduğumuz zaman oyun geliştirmek, büyük para kazanmak için en mantıklı yollardan biri olarak görülüyor. Yani en azından dışarıdan bakıldığında manzara böyle görünüyor...

Yapay zekâ, video oyun geliştirme sürecini nasıl etkiledi?

Piyasadaki en güçlü yapay zekâ modelleri, kodlama noktasında oldukça iyi durumdalar. Ayrıca bu yapay zekâ araçlarını modellemeden tutun da hata ayıklamaya kadar bile kullanabiliyorsunuz. Tabii bunun bir maliyeti var ancak basit bir oyunu binlerce kişiye pazarlayabilmeniz hâlinde kazanabileceğiniz para, harcayacağınız tutarın çok çok üzerine çıkabiliyor. Burada başarı hala düşük bir ihtimal ama görece yeni girişimlerin büyük oyun şirketlerine milyarlarca dolara satılması, hevesli girişimcilerin hayallerine peri tozu döküyor desek yeridir.

Gelelim en önemli meseleye: Nicelik artarken, nitelik nasıl değişiyor?

steamDB verilerini yorumladığımızda video oyun sayısında patlama yaşandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Peki bu durum, video oyun dünyasının gerçekten büyüdüğü anlamına mı geliyor? Oyunların sayısı, yani nicelikleri yükselirken oyun kalitesi nasıl değişiyor? Peri tozunu soluyan hevesli girişimcilerin ne kadarı hayallerini gerçeğe dönüştürebiliyor?

Açık konuşmak gerekirse oyun sayısının artması, sektörün gerçekten büyüdüğü anlamına gelmiyor. Çünkü yalnızca büyük paralar kazanma amacıyla kısa sürede geliştirilip yayınlanan oyunların neredeyse hiçbiri, büyük bir oyuncu kitlesine ulaşıp kalıcı bir başarı elde etmeyi başaramıyor. Öyle ki yayınlanan oyun sayısı bin-iki bin seviyelerinden 20 bin seviyelerini zorlayacak noktaya ulaşmasına rağmen milyonları peşinden sürükleyen oyun sayısı 10 yıl öncesine kıyasla çok da artmadı. İşte kanıtı:

Ya eski oyunları ya da eskiden oynadığımız oyunların yeni sürümlerini oynuyoruz

Oyun Çıkış Yılı En Yüksek Oyuncu Sayısı Counter-Strike 2 2023* 1,862,531 PUBG: BATTLEGROUNDS 2017 3,257,248 Dota 2 2013 1,295,114 Apex Legends 2019 624,473 Delta Force 2025 198,735 Bongo Cat 2025 194,508 NARAKA: BLADEPOINT 2021 385,770 Stardew Valley 2016 236,614 Marvel Rivals 2024 644,269 Wallpaper Engine 2016 150,375 Rust 2013 262,284 Banana - 917,272 Limbus Company 2023 115,862 Source SDK Base 2007 2007 251,292 Shadowverse: Worlds Beyond 2020 109,246 Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege X 2025* 201,933 Grand Theft Auto V Legacy 2013 364,548 Destiny 2 2017 316,750 Umamusume: Pretty Derby 2021 87,453 Dead by Daylight 2016 120,717

*Var olan oyunun devamı olan oyunlar.

Yukarıdaki tabloda Steam'de son 24 saatte en yüksek anlık oyuncu sayısına ulaşan 20 oyunu görüyorsunuz. Bu oyunlardan 13'ü ya 2020 yılından önce çıkmış ya da önce çıkan bir oyunun devamı niteliğinde. Bu küçük örneklem dahi eskiden daha az ama daha kalıcı oyunların çıktığını gösteriyor. 2024 sonrası çıkan 280 bin oyundan yalnızca 3'ü listede yer alıyor.

En çok satılan oyunların çoğu eski yapımlar

Oyun Çıkış Yılı 1 Counter-Strike 2 2023* 2 EA SPORTS FC 26 2025* 3 World of Warships 2015 4 PUBG: BATTLEGROUNDS 2017 5 Black Desert 2015 6 Euro Truck Simulator 2 2012 7 Red Dead Redemption 2 2018 8 Marvel Rivals 2024 9 Destiny 2 2017 10 PEAK 2025

*Var olan oyunun devamı olan oyunlar.

Yukarıdaki tablo ise Steam'in güncel en çok satılan oyunlar listesini gösteriyor. 10 oyundan sekizi, 7 yıl ya da daha eski bir çıkış tarihine sahip olan oyunlar. CS2 ve FC 26'yı yeni oyun olarak düşünebiliriz ama aslında büyük oranda CS:GO ve FC 25'teki oyuncu kitlesini yeni oyuna taşıyan yapımlar olduklarından tam anlamıyla yeni bir oyun olarak değerlendirmiyoruz. Burada "yeni oyun" olarak kabul ettiğimiz şey Marvel Rivals ya da PUBG gibi yayınlandığı dönem sıfırdan kendi oyuncu kitlesini oluşturan yapımlar. Çünkü bu içeriğimizde ele aldığımız konu piyasaya çıkan binlerce oyunun, oyuncu kitlesi oluşturamadan yok olması ancak istatistiklere "yeni oyun" olarak geçiyor olması.

Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Video oyun sayısında artış yaşanması sizin için ne anlam ifade ediyor? Konuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...