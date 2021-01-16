Steam'de Profil Arka Planı Nasıl Değiştirilir?

Dünyanın en çok kullanılan oyun platformlarından Steam'deki profilinizin arka planını değiştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenleri adım adım açıkladık.

Bildiğiniz üzere dünyanın en popüler oyun platformu Steam’de kullanıcılar profillerini oldukça özgür şekilde düzenleyebiliyorlar. Bu konuda geniş imkanlar sunan Steam'de en kullanışlı özelliklerden birisi de profil arka planını değiştirmek.

Bu yazımızda sizler için Steam profil arka planı nasıl değişir ve yeni arka planları nasıl satın alabilirsiniz biraz ondan bahsedeceğiz. Ayrıca Steam’den indirim zamanlarında harika arka planlarda satın alabilir anlatacağımız yöntemle profilinizi mükemmel bir forma sokabilirsiniz.

Steam profil arka planı nasıl değiştirilir?

Adım #1: Steam’i açın ve kullanıcı adınızın üstünde durun, açılan pencereden Profil’i seçin.

Steam’i açın ve kullanıcı adınızın üstünde durun, açılan pencereden Profil’i seçin. Adım #2: Seviye kısmının altında bulunan Profili Düzenle seçeneğine tıklayın.

Seviye kısmının altında bulunan Profili Düzenle seçeneğine tıklayın. Adım #3: Profil Arka Planı yazan link’e tıklayın.

Profil Arka Planı yazan link’e tıklayın. Adım #4: Daha önce satın aldığınız Profil Arka Plan seçiminizi yapın ve nasıl görünmesini istediğinizi ayarlayın.

Daha önce satın aldığınız Profil Arka Plan seçiminizi yapın ve nasıl görünmesini istediğinizi ayarlayın. Adım #5: Değişiklikleri kaydedin ve işlem tamam.

Adım #1: Steam’i açın ve kullanıcı adınızın üstünde durun, açılan pencereden Profil’i seçin.

Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra, üst menüden kullanıcı nicknameinizin bulunduğu kutucuğun üzerine Mouse imlecini getirin. Açılan liste içerisinden “Profil” seçeneğine tıklayın. Burada profilinizi göreceksiniz.

Adım #2: Seviye kısmının altında bulunan Profili Düzenle seçeneğine tıklayın.

Seviye ve rozetlerinizin bulunduğu bölümün altında “Profili Düzenle” seçeneğini göreceksiniz. Yine Mouse imlecimizi buraya getirerek tıklıyoruz.

Adım #3: Profil Arka Planı yazan link’e tıklayın.

Genel ve Avatar bölümün altında “Profil Arka Planı” linkini göreceksiniz. Şimdi macera başlıyor. Steam Profil Arka Planı’nızı değiştirmeye hazır mısınız?

Adım #4: Daha önce satın aldığınız Profil Arka Plan seçiminizi yapın ve nasıl görünmesini istediğinizi ayarlayın.

Steam pazarından satın almış olduğunuz

Steam koleksiyon kartlarından edinmiş olduğunuz

Steam Puan Dükkanı üzerinden satın almış olduğunuz

tüm arka planlar bu bölümde sizi bekliyor. Burada sevdiğiniz oyunların ya da Steam Puan Dükkanı üzerinden satın almış olduğunuz tüm arka planlarınızı görebilirsiniz. Bu noktada bir husus var, Steam artık Profil Arka Planı değişikliği yaparken size tam ekran mı yoksa orjinal boyutta mı kaplama yapması gerektiğini soruyor.

Steam’de arka plan boyutlandırmasını ayarlarken mutlaka arka planınızın en uygun şekilde gözükmesine dikkat edin. Daha öncesinde profil ekranını kaplayabilecek arka planlar tam ekran kaplaması yaptığı için şık durmuyordu.

Adım #5: Değişiklikleri kaydedin ve işlem tamam.

Evet artık Steam Profil arka planınız değişti sizleri tebrik ederiz. Aldığınız tüm arka planları böyle yöntemle kayıt edip yayına alabilirsiniz. Birbirinden havalı arka planlar Steam platformunda bulunuyor. Hemen her birini satın alıp deneyebilirsiniz.

Bizim Hiç Profil Arka Planımız Yok, Nasıl Satın Alacağız?

Hiç endişelenmeyin sizler için bunu da anlatalım. Biliyoruz ki bugüne kadar arkadaşlarınızın havalı arka planlarını gördünüz ve nereden alacağınızı bulamadınız. Belki de Steam platformuna yeni başladınız. Yahut Steam Puan Dükkanı'nı hiç duymadınız?

Olamaz mı? Olabilir elbette. Webtekno ekibi yardımsever yazarları sizler için var. Hadi o zaman sizin için havalı bir Profil Arka Planı satın alalım.

Steam Profil Arka Planı Nasıl Alınır?

Aslına bakarsanız bunun için dört yöntem var. İlk üçü oldukça mantıklı ve renkli yöntemler, sonuncu biraz daha can sıkıcı olabilir elbette.

Steam profil arka planı nasıl alınır bölümüne geçmeden ekleyelim; Steam son yaptığı güncellemelerle kullanıcıların birçok şekilde arka plan özelleştirmelerine yardımcı oluyor. Yani oyun bile satın alsanız Steam Puan Dükkanı üzerinden kazandığınız puanlarla harika bir arka plan sahibi olabilirsiniz.

Steam pazarından Profil Arka Planı satın alma

Steam pazarından Profil Arka Planı satın alma işlemi en kolay yöntem. Çok uygun fiyatlara satılan arka planları satın alarak yukarıda yazdığımız yöntemle hemen profilinize ekleyebilirsiniz. En sevdiğiniz oyunların birbirinden şık arka planları pazarda değişken fiyatlarla bulunuyor.

Steam koleksiyon kartlarından profil arka planı alma

Steam koleksiyon kartları profilinize düşüp duruyordur. Burada oynadığınız oyunların koleksiyon kartlarını tamamlayıp işleyerek, Steam Profil Arka Planı kazanabilirsiniz. Pazardaki kullanıcıların birçoğu da arka plan kazanımlarını böyle yapıyorlar.

Steam Puan Dükkanı üzerinden profil arka planı alma

Steam Puan Dükkanı çok uzun olmayan bir süredir Steam platformunda. Oyun satın alımları yaptıkça burada puan biriktiriyorsunuz. Biriktirdiğiniz puanlarla hareketli arka planlar, profil resimleri ve birçok Steam görsel fonksiyonunu satın alabilirsiniz. Oynadığınız oyunların hareketli arka planlarını almak için harika bir yöntem.

Steam arkadaşlarınızın profil arka planlarına çökme

Steam’de bolca vakit geçiren arkadaşlarınızın profillerine baktığınızda birçok arka plan sahibi olduğunu fark edeceksiniz. Kendilerinden kibar kibar Profil arka planlarını isteyebilirsiniz. Steam Profil Arka Planları takaslanabilirler. Böylelikle güzel bir arka plan sahibi olabilirsiniz. Umuyoruz sizler için faydalı bir rehber olmuştur. Diğer rehberlerimizi de inceleyebilirsiniz.