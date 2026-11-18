Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 10-17 Kasım 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta ise zirvede geçtiğimiz günlerde otobüs DLC'si piyasaya sürülen Euro Truck Simulator 2 bulunuyor.
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
- Euro Truck Simulator 2
- Football Manager 27
- EA SPORTS FC 27
- Bodycam
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Phantom Blade Zero
- Moon Sweepers
- Black Desert
- WARDOGS
- Grand Theft Auto V Enhanced
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.