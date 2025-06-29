Steam Yaz İndirimi resmen başladı. Biz de 2 hafta boyunca devam edecek bu kampanyada. 10-20 dolar arasında fiyatlara satın alabileceğini oyunları derledik. Kaçırmamanız gereken fırsatlar var.

Tüm dünyadaki oyunseverlerin yolunu gözlediği Steam Yaz İndirimi, 26 Haziran itibarıyla resmen başladı. 2 hafta boyunca devam edecek indirimler, büyük yapımlar da dahil binlerce oyunda %90’lara varan oranda fırsatlar sunacak. Oyun fiyatlarının çok yükseldiğini düşündüğümüzde sevindirici bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz.

Biz de bu içeriğimizde Steam’in Yaz İndirimi’nde 20 dolardan (790 TL) daha ucuza satın alabileceğiniz oyunları derledik. 10 dolar altı oyunlar için ayrı içeriğimiz olduğundan bu listede 10-20 dolar arasında fiyata düşmüş oyunlar yer alıyor. Listede çok sevilen yapımların olduğunu belirtelim. Aralarında oynamadıklarınız varsa kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Steam Yaz İndirimi'nde 20 dolardan ucuza alabileceğiniz oyunlar

Steam Yaz İndirimi, 10 Temmuz Perşembe TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. İndirimde 20 dolardan ucuza satın alınabilen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.