Steam Yaz İndirimi'nde 20 Dolardan Daha Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

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Steam Yaz İndirimi resmen başladı. Biz de 2 hafta boyunca devam edecek bu kampanyada. 10-20 dolar arasında fiyatlara satın alabileceğini oyunları derledik. Kaçırmamanız gereken fırsatlar var.

Tüm dünyadaki oyunseverlerin yolunu gözlediği Steam Yaz İndirimi, 26 Haziran itibarıyla resmen başladı. 2 hafta boyunca devam edecek indirimler, büyük yapımlar da dahil binlerce oyunda %90’lara varan oranda fırsatlar sunacak. Oyun fiyatlarının çok yükseldiğini düşündüğümüzde sevindirici bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz.

Biz de bu içeriğimizde Steam’in Yaz İndirimi’nde 20 dolardan (790 TL) daha ucuza satın alabileceğiniz oyunları derledik. 10 dolar altı oyunlar için ayrı içeriğimiz olduğundan bu listede 10-20 dolar arasında fiyata düşmüş oyunlar yer alıyor. Listede çok sevilen yapımların olduğunu belirtelim. Aralarında oynamadıklarınız varsa kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

Steam Yaz İndirimi'nde 20 dolardan ucuza alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
EA Sports FC 25 69,99 dolar 13,99 dolar (%80)
Cyberpunk 2077 44,99 dolar 15,74 dolar (%65)
Rust 18,99 dolar 11,39 dolar (%40)
Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50)
Ready or Not 28,99 dolar 14,49 dolar (%50)
Palworld 14,99 dolar 11,24 dolar (%25)
Total War: Warhammer III 49,99 dolar 16,99 dolar (%66)
ARK: Survival Ascended 20,99 dolar 10,49 dolar (%50)
Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition 39,99 dolar 13,19 dolar (%67)
God of War 49,99 dolar 19,99 dolar (%60)
Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49,99 dolar 19,99 dolar (%60)
Grounded 39,99 dolar 19,99 dolar (%50)
Days Gone 39,99 dolar 19,99 dolar (%50)
Manor Lords 19,99 dolar 12,99 dolar (%35)
Subnautica 20,99 dolar 10,49 dolar (%50)

Steam Yaz İndirimi, 10 Temmuz Perşembe TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. İndirimde 20 dolardan ucuza satın alınabilen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
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