Tam İki Hafta Sürecek Steam Yaz İndirimleri Başladı: İşte Fiyatı Düşen Popüler Oyunlar

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Steam'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Yaz İndirimleri dönemi geldi çattı. Tam iki hafta sürecek olan kampanya kapsamında platformda yer alan binlerce oyun indirime girdi.

Oyunseverlerin en sevdiği kampanyalardan biri olan Steam Yaz İndirimleri, bugün itibarıyla başladı. 2 haftalık bu süreçte binlerce oyunda indirim yapılacak.

Özellikle Steam platformunda her yıl belirli dönemlere yapılan indirimlerden belki de en popüleri olan Yaz İndirimleri, 23 Haziran'dan 7 Temmuz gününe kadar geçerli olacak. Eğer almak istediğiniz bir oyun varsa bu tarihler arasında Steam indirimlerini kontrol edebilirsiniz.

Steam Yaz İndirimlerinde Alınabilecek Oyunlar

Forza Horizon 5 

  • Normal Fiyatı: 299,00 TL
  • İndirimli Fiyatı: 239,20 TL

Oyunun Steam Sayfası

The Sims 4 

  • Normal Fiyatı:199,99 TL
  • İndirimli Fiyatı: 49,99

Oyunun Steam Sayfası

Sekiro: Shadows Die Twice

  • Normal Fiyatı: 289 TL
  • İndirimli Fiyatı: 144,50 TL

Oyunun Steam Sayfası

GTA V

  • Normal Fiyatı: 208,99 TL
  • İndirimli Fiyatı: 74,69 TL

Oyunun Steam Sayfası

Red Dead Redemption 2 

  • Normal Fiyatı: 299 TL
  • İndirimli Fiyatı: 149,50 TL

Oyunun Steam Sayfası

God of War

  • Normal Fiyatı: 329 TL
  • İndirimli Fiyatı: 263,20 TL

Oyunun Steam Sayfası

Dying Light 2 Stay Human

  • Normal Fiyatı: 349 TL
  • İndirimli Fiyatı: 233,83 TL

Oyunun Steam Sayfası

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege

  • Normal Fiyatı: 89,00 TL
  • İndirimli Fiyatı: 35,60 TL

Oyunun Steam Sayfası

Valheim 

  • Normal Fiyatı: 32 TL
  • İndirimli Fiyatı: 22,40 TL

Oyunun Steam Sayfası

DayZ

  • Normal Fiyatı: 259,99 TL
  • İndirimli Fiyatı: 155,99  TL

Oyunun Steam Sayfası

Football Manager 2022 

  • Normal Fiyatı: 499 TL
  • İndirimli Fiyatı: 249,50  TL

Oyunun Steam Sayfası

Steam Yaz İndirimleri'nde almak istediğiniz oyunlar neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.
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