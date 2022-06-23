Oyunseverlerin en sevdiği kampanyalardan biri olan Steam Yaz İndirimleri, bugün itibarıyla başladı. 2 haftalık bu süreçte, binlerce oyunda indirim yapılacak.
Özellikle Steam platformunda her yıl belirli dönemlere yapılan indirimlerden belki de en popüleri olan Yaz İndirimleri, 23 Haziran'dan 7 Temmuz gününe kadar geçerli olacak. Eğer almak istediğiniz bir oyun varsa bu tarihler arasında Steam indirimlerini kontrol edebilirsiniz.
Steam Yaz İndirimlerinde Alınabilecek Oyunlar
Forza Horizon 5
- Normal Fiyatı: 299,00 TL
- İndirimli Fiyatı: 239,20 TL
The Sims 4
- Normal Fiyatı:199,99 TL
- İndirimli Fiyatı: 49,99
Sekiro: Shadows Die Twice
- Normal Fiyatı: 289 TL
- İndirimli Fiyatı: 144,50 TL
GTA V
- Normal Fiyatı: 208,99 TL
- İndirimli Fiyatı: 74,69 TL
Red Dead Redemption 2
- Normal Fiyatı: 299 TL
- İndirimli Fiyatı: 149,50 TL
God of War
- Normal Fiyatı: 329 TL
- İndirimli Fiyatı: 263,20 TL
Dying Light 2 Stay Human
- Normal Fiyatı: 349 TL
- İndirimli Fiyatı: 233,83 TL
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
- Normal Fiyatı: 89,00 TL
- İndirimli Fiyatı: 35,60 TL
Valheim
- Normal Fiyatı: 32 TL
- İndirimli Fiyatı: 22,40 TL
DayZ
- Normal Fiyatı: 259,99 TL
- İndirimli Fiyatı: 155,99 TL
Football Manager 2022
- Normal Fiyatı: 499 TL
- İndirimli Fiyatı: 249,50 TL
Steam Yaz İndirimleri'nde almak istediğiniz oyunlar neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.