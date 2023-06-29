Ucuza oyun oynamak -eğer indirim kampanyaları da olmasa- artık hayal gibi. Yeni çıkan bir oyun için yapımcıların 1000 TL seviyesinden keseyi açtığı Türkiye piyasasında fiyatlar; definitive, deluxe veya gold sürümler için 2000 TL seviyelerini görüyor. Çok nadir de olsa yerel fiyatlandırma yaparken dolar kurunu düşük seviyelerde tutan yapımcılardan en iyi ihtimalle 700 - 900 TL fiyatlandırma görmeye de alıştık.
Türkiye’deki en yaygın oyun ortamının PC olduğunu düşünürsek, kütüphaneleri büyütmek ve yıl boyu oynayacağımız oyunlara uygun fiyattan erişmek için tek yol Steam’in gelenesel indirimleri oluyor. Yaz indirimleri ise platformun ‘patron çıldırdı’ demesine eş değer. Zira konsol tarafında 1000 TL’yi gören Souls oyunları, şu an yaz indirimleri kapsamında, PC için Steam’de 75 TL seviyesinde!
Steam Yaz İndirimleri'inde fiyatı düşen belli başlı oyunlar:
|OYUN
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Dead by Daylight
|169,00 TL
|67,60 TL
|Dying Light 2 Stay Human
|349,00 TL
|174,50 TL
|Days Gone
|329,00 TL
|108,57 TL
|Forza Horizon 5
|599,00 TL
|299,50 TL
|UNCHARTED™: Koleksiyon
|499,00 TL
|299,40 TL
|Cyberpunk 2077
|799,00 TL
|399,50 TL
|God of War
|329,00 TL
|197,40 TL
|Euro Truck Simulator 2
|149,00 TL
|37,25 TL
|Tom Clancy's Rainbow Six® Siege
|229,00 TL
|91,60 TL
|Hunt: Showdown
|109,00 TL
|43,60 TL
|Arma 3
|169,00 TL
|169,00 TL
|Total War: WARHAMMER III
|799,00 TL
|479,40 TL
|The Witcher® 3: Wild Hunt
|249,99 TL
|74,99 TL
|Crysis Remastered
|50,00 TL
|22,50 TL
|Crysis 2 Remastered
|59,00 TL
|35,40 TL
|Crysis 3 Remastered
|59,00 TL
|35,40 TL
|Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction
|469,00 TL
|117,25 TL
|Black Mesa
|190,00 TL
|47,50 TL
|Mount & Blade II: Bannerlord
|349,99 TL
|209,99 TL
|NieR:Automata™
|133,00 TL
|66,50 TL
|Fallout 4
|179,00 TL
|59,07 TL
|DARK SOULS™: REMASTERED
|599,00 TL
|299,50 TL
|DARK SOULS™ II
|119,00 TL
|59,50 TL
|DARK SOULS™ III
|899,00 TL
|449,50 TL
|ELDEN RING
|699,00 TL
|489,30 TL
|Football Manager 2023
|699,00 TL
|349,50 TL
|Sifu
|289,00 TL
|216,75 TL
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|399,00 TL
|199,50 TL
|Valheim
|100,00 TL
|60,00 TL
|HITMAN™ ESSENTİAL COLLECTİON
|55,49 TL
|7,76 TL
Elbette bu listede belli başlı, popüler ve sürekli dikkat çeken yapımları derlemeye çalıştık ve şu an itibarıyla sadece fiyat değişimlerini gösterme amacı taşıyor. 30 Haziran'dan itibaren kategorilerine göre indirimli oyun tavsiye ettiğimiz listelerimizi sizlerle paylaşacağız.
Bitirmeden önce, eğer aklınızda uzun süredir tuttuğunuz ve şimdi indirime giren bir oyun varsa bekletmeden almanızı tavsiye ederiz. Eğer Steam'in dolar kuru söylendiği gibi 20 TL seviyelerine yükselirse, bu listede gördüğüz indirimli fiyatlar; gelecek yılın indirimli fiyatları olabilir.