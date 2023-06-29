Oyuncular olarak dört gözle beklediğimiz geleneksel Steam Yaz İndirimleri başladı. Hazır Steam’in dolar kuru henüz 10 TL seviyesindeyken ve Temmuz ayında 20 TL’ye çıkacağı dedikoduları dönerken kaçırmamanız gereken oyunlardan bir seçki hazırlayıp fiyat değişimlerine baktık.

Ucuza oyun oynamak -eğer indirim kampanyaları da olmasa- artık hayal gibi. Yeni çıkan bir oyun için yapımcıların 1000 TL seviyesinden keseyi açtığı Türkiye piyasasında fiyatlar; definitive, deluxe veya gold sürümler için 2000 TL seviyelerini görüyor. Çok nadir de olsa yerel fiyatlandırma yaparken dolar kurunu düşük seviyelerde tutan yapımcılardan en iyi ihtimalle 700 - 900 TL fiyatlandırma görmeye de alıştık.

Türkiye’deki en yaygın oyun ortamının PC olduğunu düşünürsek, kütüphaneleri büyütmek ve yıl boyu oynayacağımız oyunlara uygun fiyattan erişmek için tek yol Steam’in gelenesel indirimleri oluyor. Yaz indirimleri ise platformun ‘patron çıldırdı’ demesine eş değer. Zira konsol tarafında 1000 TL’yi gören Souls oyunları, şu an yaz indirimleri kapsamında, PC için Steam’de 75 TL seviyesinde!

Steam Yaz İndirimleri'inde fiyatı düşen belli başlı oyunlar:

OYUN Eski fiyat Yeni fiyat Dead by Daylight 169,00 TL 67,60 TL Dying Light 2 Stay Human 349,00 TL 174,50 TL Days Gone 329,00 TL 108,57 TL Forza Horizon 5 599,00 TL 299,50 TL UNCHARTED™: Koleksiyon 499,00 TL 299,40 TL Cyberpunk 2077 799,00 TL 399,50 TL God of War 329,00 TL 197,40 TL Euro Truck Simulator 2 149,00 TL 37,25 TL Tom Clancy's Rainbow Six® Siege 229,00 TL 91,60 TL Hunt: Showdown 109,00 TL 43,60 TL Arma 3 169,00 TL 169,00 TL Total War: WARHAMMER III 799,00 TL 479,40 TL The Witcher® 3: Wild Hunt 249,99 TL 74,99 TL Crysis Remastered 50,00 TL 22,50 TL Crysis 2 Remastered 59,00 TL 35,40 TL Crysis 3 Remastered 59,00 TL 35,40 TL Tom Clancy’s Rainbow Six® Extraction 469,00 TL 117,25 TL Black Mesa 190,00 TL 47,50 TL Mount & Blade II: Bannerlord 349,99 TL 209,99 TL NieR:Automata™ 133,00 TL 66,50 TL Fallout 4 179,00 TL 59,07 TL DARK SOULS™: REMASTERED 599,00 TL 299,50 TL DARK SOULS™ II 119,00 TL 59,50 TL DARK SOULS™ III 899,00 TL 449,50 TL ELDEN RING 699,00 TL 489,30 TL Football Manager 2023 699,00 TL 349,50 TL Sifu 289,00 TL 216,75 TL Age of Empires IV: Anniversary Edition 399,00 TL 199,50 TL Valheim 100,00 TL 60,00 TL HITMAN™ ESSENTİAL COLLECTİON 55,49 TL 7,76 TL

Elbette bu listede belli başlı, popüler ve sürekli dikkat çeken yapımları derlemeye çalıştık ve şu an itibarıyla sadece fiyat değişimlerini gösterme amacı taşıyor. 30 Haziran'dan itibaren kategorilerine göre indirimli oyun tavsiye ettiğimiz listelerimizi sizlerle paylaşacağız.

Bitirmeden önce, eğer aklınızda uzun süredir tuttuğunuz ve şimdi indirime giren bir oyun varsa bekletmeden almanızı tavsiye ederiz. Eğer Steam'in dolar kuru söylendiği gibi 20 TL seviyelerine yükselirse, bu listede gördüğüz indirimli fiyatlar; gelecek yılın indirimli fiyatları olabilir.



