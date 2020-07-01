Steam Yaz İndirimleri'nde Fiyatı Düşen 10 Simülasyon Oyunu

Steam Yaz İndirimleri kapsamında her sene olduğu gibi büyük yapımlar dikkat çekici indirimlerle satışa sunuldu. Biz bu yazımızda indirimiyle dikkat çeken oyunlar arasında simülasyon türüne odaklanıyoruz. Birbirinden güzel simülasyon oyunlarına indirimli fiyatlarıyla birlikte yakından bakıyoruz.

Artık gelenekleşen Steam Yaz İndirimleri, 2020 yılında da nihayet başlangıcını yaptı. Dünyanın dört bir yanından büyük merakla beklenen indirim kapsamında birçok farklı tür gibi simülasyon oyunları da dikkat çekici indirimlerle satılmaya başlandı. Gelin birlikte bizce Steam Yaz İndirimleri adı altında indirime giren simülasyon oyunları arasından en dikkat çekici olanlarına birlikte bakalım.

Listeye koyduğumuz oyunların seçimlerini yaparken çeşitliliğe, aldığı oylara ve genel olarak ne kadar ilgi bir yapıya sahip olduklarına dikkat ettik. Simülasyon oyunları başında uzun saatler geçirmeyi gerektiği için sıradan, kendini tekrar bağlayan oyunlara elimizden geldiğince yer vermemeye özen gösterdik. Dilerseniz artık listemize geçelim.

Steam Yaz İndirimleri 2020’nin simülasyon oyunları:

Assetto Corsa

Euro Truck Simulator 2

Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition

Kerbal Space Program

PC Building Simulator

ARMA 3

Train Sim World 2020

Planet Coaster

Farming Simulator

Railway Empire

Assetto Corsa

Tür: Araba yarışı simülasyonu

Çıkış tarihi: 19 Aralık 2014

Yapımcı şirketin adı: Kunos Simulazioni

İndirimli fiyatı: 8 TL

Yarış oyunları arasında yarışma hissini Assetto Corsa’dan daha iyi veren oyunlar mevcut. Ancak yüksek hızlarda araba sürme hissiyatını Assetto Corsa kadar gerçeğe yakın şekilde verebilen bir başka oyun yok. Oyun hem çok ayrıntılı hem de çok sade bir oynanış sunuyor. Yarışırken tek derdiniz birinci olmak olmayacak kadar ayrıntılı, yalnızca araba sürmeye odaklanacak kadar da sade.

Assetto Corsa sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Intel Core 2 Duo / AMD Athlon X2

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 460 / AMD Radeon HD 6450

DirectX sürümü: 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Quad-Core / AMD altı çekirdekli işlemci

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon 290x

DirectX sürümü: 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Euro Truck Simulator 2

Tür: Tır sürme ve şirket yönetimi simülasyonu

Çıkış tarihi: 18 Ekim 2012

Yapımcı şirketin adı: SCS Software

İndirimli fiyatı: 9,75 TL

Belki de genel olarak simülasyon oyunu deyince herkesin aklında ilk olarak Euro Truck Simulator 2 canlanıyordur. Bir tır şoförü olduğumuz oyunda aynı zamanda kendi şirketimizi kurarak bünyemize yeni şoförler katabiliyoruz. Oyunun simülasyon olarak anılıyor olmasının ise sebebi tabii ki trafik kuralları, araba fiziği yahut benzin veya uyku gibi hem arabanın hem de şoförün ihtiyaçlarına derinlemesine odaklanıyor olması.

Oyuna yakın zamanda Türkiye’nin bir kısmını ekleyen Road to Black Sea isimli indirilebilir içeriği ufak bir indirimle 33,60 TL’ye alabiliyorsunuz.

Euro Truck Simulator 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Çift çekirdekli işlemci

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 / Intel HD 4000

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Dört çekirdekli işlemci

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: GeForce GTX 760

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition

Tür: Uçak simülasyonu

Çıkış tarihi: 16 Ekim 2006

Yapımcı şirketin adı: Microsoft Game Studios

İndirimli fiyatı: 9,75 TL

Her detaya önem veren kamsamlı bir simülasyon oyununun bir yandan sadece eğlenmeye gelmiş bir oyuncuyu tatmin ederken bir yandan da işin teknik boyutuna da dahil olmak isteyen oyuncuları doyurması çok zordur. İşte Microsoft Flight Simulator X tam olarak bunu başarıyor. Oyunun yüksek mod desteği bu durumun mümkün olmasında en etkin detaylardan biri.

Microsoft Flight Simulator X sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows XP SP2

İşlemci: 2,0 GHz

Bellek: 2 GB

Ekran kartı: 256 MB VRAM

DirectX sürümü: 9

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Önerilen: Belirtilmemiş

Kerbal Space Program

Tür: Uzay uçuşu simülasyonu

Çıkış tarihi: 27 Nisan 2015

Yapımcı şirketin adı: Squad

İndirimli fiyatı: 14,75 TL

Kerbal Space Program, tam anlamıyla çalışan bir uzay gemisi inşa etme simülasyonu. İnşa edilen uzay gemileri insansı uzaylılardan oluşan bir mürettebata sahip. Oyunun fizik motoru üst düzey bir gerçekçiliğe sahip olduğu için oyunu öğrenme evresi biraz zaman alıyor ancak öğrendikten sonrası epey keyifli.

Kerbal Space Program sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Core 2 Duo 2,0 GHz

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: 512 MB VRAM

DirectX sürümü: 10

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: 1 GB VRAM

DirectX sürümü: 10

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

PC Building Simulator

Tür: Bilgisayarcı simülasyonu

Çıkış tarihi: 29 Ocak 2019

Yapımcı şirketin adı: Claudiu Kiss, The Irregular Corporation

İndirimli fiyatı: 19,20 TL

PC Building Simulator’da bir bilgisayarcı işletiyoruz. Tıpkı gerçek hayattaki gibi bilgisayarına format atmamızı isteyen, antivirüs programı yüklememizi isteyen veya yeni parçalar takmamızı isteyen müşterilerimiz var. Sadece bununla da kalmayıp “bilgisayarım bozuk, neden bilmiyorum” şeklinde her şeyi size bırakan müşteriler de var. Oyun, ilk bakışta asla beklenmeyecek kadar yüksek bir eğlence eşiğine sahip.

PC Building Simulator sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Athlon X4 740

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 285

DirectX sürümü: 9

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen: Belirtilmemiş

ARMA 3

Tür: Savaş simülasyonu

Çıkış tarihi: 12 Eylül 2013

Yapımcı şirketin adı: Bohemia Interactive

İndirimli fiyatı: 22,49 TL

ARMA 3 sıradan savaş oyunlarındaki eğlenceyi arayan oyuncular için değil, tam aksine savaşın yıkıcılığını da oyunlarda hissetmek isteyenlere göre bir oyun. Savaşı tüm gerçekliğiyle bilgisayarlarımıza getirerek bizlere savaşın sadece oradan oraya koştururken ateş etmek olmadığını öğretiyor. Bu yüzden de gerçekçi çatışmalar barındıran oyun tam bir sabır işi.

ARMA 3 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit

İşlemci: Intel Dual-Core / AMD Dual-Core Athlon

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce 9800GT / AMD Radeon HD 5670 / Intel HD Graphics 4000

DirectX sürümü: 10

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX 4300

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7800

DirectX sürümü: 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Train Sim World 2020

Tür: Tren sürme simülasyonu

Çıkış tarihi: 24 Temmuz 2018

Yapımcı şirketin adı: Dovetail Games

İndirimli fiyatı: 25 TL

Train Sim World piyasada bulunan en gerçekçi tren simülasyonları arasında başı çekiyor. Oyun birinci şahıs kamerasıyla oynandığı için her şeyi bir tren makinisti gözünden yönetiyorsunuz. Oyun çıkışında içerik zenginliği bakımından pek tatmin etmese de zamanla yayınlanan güncelleştirmelerle oldukça zenginleşti.

Train Sim World 2020 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R9 270

DirectX sürümü: 10

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 7 1700

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480

DirectX sürümü: 10

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Planet Coaster

Tür: Lunapark yönetimi simülasyonu

Çıkış tarihi: 17 Kasım 2016

Yapımcı şirketin adı: Frontier Developments

İndirimli fiyatı: 28 TL

Planet Coaster, bir neslin delisi olduğu lunapark işletmeciliği yapılan oyunların geliştirilmiş, günümüze daha uygun mekaniklerle bezenmiş yeni bir sürümü gibi. İşletme tarafı tamamen oyuncuya bırakılmış, işe alımlar yapılması, müşterilerin lunapark içinde daha çok vakit geçirmesi için çeşitli dükkanlar açılması gibi birçok farklı unsur barındırıyor. Üstelik lunaparka eklenen cihazların testlerinin bizzat oyuncu tarafından yapılması gerekiyor.

Planet Coaster sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit

İşlemci: Intel i5-2300 / AMD FX-4300

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon 7850

DirectX sürümü: 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel i7-4770 / AMD FX-8350

Bellek: 12 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 / AMD R9 380

DirectX sürümü: 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Farming Simulator 19

Tür: Tarım yapma simülasyonu

Çıkış tarihi: 20 Kasım 2018

Yapımcı şirketin adı: Giants Software

İndirimli fiyatı: 60 TL

Farming Simulator serisi, tarım simülasyon oyunu deyince akla ilk gelen seri. Bulunduğu konumu ise gerçeğe olabildiğince yakın oynanışıyla sonuna kadar hak ediyor. Aynı zamanda görsel kalitesi ve model detayları da oyuncunun kendini oyunun içinde hissetmesine olumlu etki ediyor. Bir simülasyon oyununda kendini oyuna kaptırmak çok önemli.

Farming Simulator 19 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-2100T / AMD FX-4100

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 640 / AMD Radeon HD 7770

DirectX sürümü: Belirtilmemiş

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen: Belirtilmemiş

Railway Empire

Tür: Şirket yönetimi simülasyonu

Çıkış tarihi: 26 Ocak 2018

Yapımcı şirketin adı: Gaming Minds Studios

İndirimli fiyatı: 89,50 TL

Railway Empire da tıpkı Train Sim World gibi bir tren simülasyonu. Aralarındaki en büyük fark, Railway Empire’ın eski zamanlara odaklanan bir simülasyon oyunu olması. Vahşi Batı zamanlarında geçen oyunda aynı zamanda bir tren şirketinin yönetiminden sorumlusunuz. Yani bu sefer bir makinist değil, şirketin yöneticisisiniz de.

Railway Empire sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7 SP1 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 750 / AMD Phenom II X4

Bellek: 4 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD5870

DirectX sürümü: 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5 2400s / AMD FX 4100

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 680 / AMD Radeon HD7970

DirectX sürümü: 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Steam Yaz İndirimleri kapsamında indirime giren en dikkat çekici simülasyon oyunlarına baktığımız yazımızın burada sonuna geliyoruz. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi indirime giren birçok farklı simülasyon oyunu daha var. Eğer sizlerin dikkatini çeken farklı yapımlar olduysa bunları yorumlar kısmından paylaşabilir, sizin ilginizi neden çektiğini anlatabilirsiniz.