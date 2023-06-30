Steam Yaz İndirimlerinde 50 TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Oyunlar (Binlerce TL Tasarruf Garanti!)

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Steam Yaz İndirimlerinde 50 TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Oyunlar (Binlerce TL Tasarruf Garanti!)
Steam yaz indirimleri başladı. Tüm oyun severler, cüzdanlarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bizler de sizlere 50 TL'den ucuza alabileceğiniz en iyi oyunları listeledik. Üstelik listenin sonunda her oyuncunun kütüphanesinde bulunması gereken bir bonus da var...

Steam yaz indirimleri nihayet başladı. %80, %90 indirimlere rağmen Steam'in tavsiye edilen dolar/TL paritesini 10'a çıkarması, uygun fiyatlı oyun bulmayı epey zorlaştırdı. Dahası, Steam'in Yaz İndirimleri kampanyasından sonra dolar kurunu 20 TL olarak tavsiye edeceği söylentileri de sosyal medyada yer buldu. Ancak şimdilik bunları düşünmeye gerek yok. 

Bu içeriğimizde, Steam Yaz İndirimlerinde 50 TL altına alabileceğiniz en iyi oyunları derliyoruz. 10 TL altı oyunlar ve 20 TL altı oyunlar için ayrı içeriklerimiz olduğundan bu listemizde yalnızca 20-50 TL aralığındaki oyunları alıyoruz. Ayrıca indirimsiz fiyatı 50 TL'nin altında olan oyunları da listemize dahil etmiyoruz.

Steam Yaz İndirimlerinde 50 TL altı fiyata satın alabileceğiniz oyunlar

  Önceki Fiyatı İndirimli Fiyatı
High On Life 92,00 TL 46,00 TL (-%50)
A Way Out 199,00 TL 39,80 TL (-%80)
Planet Zoo 180,37 TL 45,09 TL (-%75)
Titanfall 2 199,00 TL 29,85 TL (-%85)
Call of Duty: Black Ops II 115,00 TL 37,95 TL (-%67)
Borderlands 3 309,00 TL 46,35 TL (-%85)
Marvel's Avengers - The Definitive Edition 245,00 TL 36,75 TL (-%85)
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition 109,00 TL 32,70 TL (-%70)
FOR HONOR 179,00 TL 35,80 TL (-%80)
Watch Dogs: Legion 315,00 TL 47,25 TL (-%85)
Call of Duty: Modern Warfare 3 99,00 TL 49,50 TL (-%50)
Jurassic World Evolution 2 92,00 TL 23,00 TL (-%75)
Space Engineers 75,00 TL 37,50 TL (-%50)
DOOM 179,00 TL 44,75 TL (-%75)
Max Payne 3 144,00 TL 43,20 TL (-%70)
Rise of the Tomb Raider 58,00 TL 23,20 TL (-%60)
DRAGON BALL FighterZ 179,00 TL 26,85 TL (-%85)
Thief Simulator 190,00 TL 28,50 TL (-%85)
Call of Duty: Ghosts 139,00 TL 45,87 TL (-%65)
Warhammer: Vermintide 2 149,00 TL 29,80 TL (-%80)
Planet Coaster 112,00 TL 28,00 TL (-%75)
Chivalry 2 61,00 TL 30,50 TL (-%50)
Euro Truck Simulator 2 149,00 TL 37,25 TL (-%75)
Hunt: Showdown 109,00 TL 43,60 TL (-%60)
Age of Empires II: Definitive Edition 199,00 TL 49,75 TL (-%75)
Crysis Remastered Triology 168,00 TL 51,31 TL (-%69)
The Long Dark 57,00 TL 28,50 TL (-%50)
Total War: ATTILA 158,00 TL 39,50 TL (-%75)
Back 4 Blood 249,00 TL 49,80 TL (-%80)
Metro Exodus 187,00 TL 37,40 TL (-%80)

BONUS: VALVE COMPLETE PACK

  • Önceki fiyatı: 979,00 TL
  • İndirimli fiyatı: 44,00 TL (-%96)

Valve Complete Pack içindeki oyunlar:

  • Counter-Strike: Condition Zero
  • Day of Defeat: Source
  • Team Fortress Classic
  • Day of Defeat
  • Deathmatch Classic
  • Half-Life: Opposing Force
  • Ricochet
  • Half-Life
  • Half-Life: Blue Shift
  • Half-Life 2
  • Counter-Strike: Source
  • Half-Life 1: Source
  • Half-Life 2: Episode One
  • Portal
  • Half-Life 2: Episode Two
  • Left 4 Dead
  • Left 4 Dead 2
  • Portal 2
  • Counter-Strike: Global Offensive
  • Team Fortress 2
  • Dota 2
  • The Lab
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