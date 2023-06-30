Steam yaz indirimleri başladı. Tüm oyun severler, cüzdanlarını en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bizler de sizlere 50 TL'den ucuza alabileceğiniz en iyi oyunları listeledik. Üstelik listenin sonunda her oyuncunun kütüphanesinde bulunması gereken bir bonus da var...

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