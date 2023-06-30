Steam yaz indirimleri nihayet başladı. %80, %90 indirimlere rağmen Steam'in tavsiye edilen dolar/TL paritesini 10'a çıkarması, uygun fiyatlı oyun bulmayı epey zorlaştırdı. Dahası, Steam'in Yaz İndirimleri kampanyasından sonra dolar kurunu 20 TL olarak tavsiye edeceği söylentileri de sosyal medyada yer buldu. Ancak şimdilik bunları düşünmeye gerek yok.
Bu içeriğimizde, Steam Yaz İndirimlerinde 50 TL altına alabileceğiniz en iyi oyunları derliyoruz. 10 TL altı oyunlar ve 20 TL altı oyunlar için ayrı içeriklerimiz olduğundan bu listemizde yalnızca 20-50 TL aralığındaki oyunları alıyoruz. Ayrıca indirimsiz fiyatı 50 TL'nin altında olan oyunları da listemize dahil etmiyoruz.
Steam Yaz İndirimlerinde 50 TL altı fiyata satın alabileceğiniz oyunlar
|Önceki Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|High On Life
|92,00 TL
|46,00 TL (-%50)
|A Way Out
|199,00 TL
|39,80 TL (-%80)
|Planet Zoo
|180,37 TL
|45,09 TL (-%75)
|Titanfall 2
|199,00 TL
|29,85 TL (-%85)
|Call of Duty: Black Ops II
|115,00 TL
|37,95 TL (-%67)
|Borderlands 3
|309,00 TL
|46,35 TL (-%85)
|Marvel's Avengers - The Definitive Edition
|245,00 TL
|36,75 TL (-%85)
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|109,00 TL
|32,70 TL (-%70)
|FOR HONOR
|179,00 TL
|35,80 TL (-%80)
|Watch Dogs: Legion
|315,00 TL
|47,25 TL (-%85)
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|99,00 TL
|49,50 TL (-%50)
|Jurassic World Evolution 2
|92,00 TL
|23,00 TL (-%75)
|Space Engineers
|75,00 TL
|37,50 TL (-%50)
|DOOM
|179,00 TL
|44,75 TL (-%75)
|Max Payne 3
|144,00 TL
|43,20 TL (-%70)
|Rise of the Tomb Raider
|58,00 TL
|23,20 TL (-%60)
|DRAGON BALL FighterZ
|179,00 TL
|26,85 TL (-%85)
|Thief Simulator
|190,00 TL
|28,50 TL (-%85)
|Call of Duty: Ghosts
|139,00 TL
|45,87 TL (-%65)
|Warhammer: Vermintide 2
|149,00 TL
|29,80 TL (-%80)
|Planet Coaster
|112,00 TL
|28,00 TL (-%75)
|Chivalry 2
|61,00 TL
|30,50 TL (-%50)
|Euro Truck Simulator 2
|149,00 TL
|37,25 TL (-%75)
|Hunt: Showdown
|109,00 TL
|43,60 TL (-%60)
|Age of Empires II: Definitive Edition
|199,00 TL
|49,75 TL (-%75)
|Crysis Remastered Triology
|168,00 TL
|51,31 TL (-%69)
|The Long Dark
|57,00 TL
|28,50 TL (-%50)
|Total War: ATTILA
|158,00 TL
|39,50 TL (-%75)
|Back 4 Blood
|249,00 TL
|49,80 TL (-%80)
|Metro Exodus
|187,00 TL
|37,40 TL (-%80)
BONUS: VALVE COMPLETE PACK
- Önceki fiyatı: 979,00 TL
- İndirimli fiyatı: 44,00 TL (-%96)
Valve Complete Pack içindeki oyunlar:
- Counter-Strike: Condition Zero
- Day of Defeat: Source
- Team Fortress Classic
- Day of Defeat
- Deathmatch Classic
- Half-Life: Opposing Force
- Ricochet
- Half-Life
- Half-Life: Blue Shift
- Half-Life 2
- Counter-Strike: Source
- Half-Life 1: Source
- Half-Life 2: Episode One
- Portal
- Half-Life 2: Episode Two
- Left 4 Dead
- Left 4 Dead 2
- Portal 2
- Counter-Strike: Global Offensive
- Team Fortress 2
- Dota 2
- The Lab