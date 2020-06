Steam Yaz İndirimleri'nde Fiyatı Düşen En İyi Online Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği 2020 Steam yaz indirimleri sonunda geldi çattı. Biz de sizler için Steam yaz indirimlerinde fiyatı düşen en iyi online oyunları listeledik. Hoş geldiniz.

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam yaz indirimleri nihayet bu sene de başladı. 9 Temmuz 2020 tarihine kadar sürecek olan yaz indirimlerinde popüler oyunlardan çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler online oyunlar da bulunuyor.

Biz de siz okurlarımız için Steam’de indirime giren en iyi online oyunları listeledik. Bu listeyi hazırlarken kullanıcıyla dalga geçecek kadar küçük indirimlere uğramış oyunlar yerine gerçekten satın almaya değecek güzellikte ve hakkını veren indirimler almış oyunları listeledik.

Steam Yaz İndirimleri: Online oyunlar

Battlefield V

Need for Speed Heat

Borderlands 3

Battlefield 1

DOOM Eternal

Grand Theft Auto V

Hunt: Showdown

The Crew 2

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

RUST

Tür : FPS

: FPS Çıkış Yılı: 2018

2018 Yapımcı: DICE

En bilindik FPS savaş oyunu serilerinden biri olan Battlefield, bu sefer İkinci Dünya Savaşını ele alıyor. Birbirinden farklı silahları ve taşıtları kullanabileceğiniz Battlefield V, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananları ele alan hikaye modu ve bu savaş atmosferiyle çevrelenen online modunda sizleri savaşın acımasız sularına sürüklüyor. Normalde fiyatı 419,99 TL olan Battlefield V, indirimle birlikte 209,99 TL’ye düşmüş durumda (Yine de yüksek, malum kur farkı).

Battlefield V sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : AMD FX-8350 ya da Core i5 6600K

: AMD FX-8350 ya da Core i5 6600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2 GB

: NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : AMD Ryzen 3 1300X ya da Intel Core i7 4790

: AMD Ryzen 3 1300X ya da Intel Core i7 4790 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce® GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon™ RX 580 8 GB

: NVIDIA GeForce® GTX 1060 6 GB ya da AMD Radeon™ RX 580 8 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Tür: Yarış

Yarış Çıkış Yılı: 2020

2020 Yapımcı: Ghost Games

Yarış oyunu denince akla ilk gelen serilerden biri olan Need for Speed’in yeni oyunu Need for Speed Heat, özlenen NFS Underground ruhunu geri getiriyor. Gece yapılan sokak yarışları, oyunun yenilenmiş grafikleriyle birlikte çok daha eğlenceli bir hal alıyor. Elbette Need for Speed denince akla ilk gelen araba modifiyesi bu oyunda da oldukça detaylı bir şekilde bulunuyor. Normal fiyatı 499,99 TL olan Need for Speed Heat indirim sonrasında 199,99 TL oldu.

Need for Speed Heat sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : AMD FX-6350 ya da Intel Core i5-3570

: AMD FX-6350 ya da Intel Core i5-3570 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD: Radeon 7970 / Radeon R9 280x ya da NVIDIA GTX 760

: AMD: Radeon 7970 / Radeon R9 280x ya da NVIDIA GTX 760 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : AMD Ryzen 3 1300X ya da Intel Core i7-4790

: AMD Ryzen 3 1300X ya da Intel Core i7-4790 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD: Radeon RX 480 ya da benzeri; NVIDIA: GeForce GTX 1060 ya da benzeri

: AMD: Radeon RX 480 ya da benzeri; NVIDIA: GeForce GTX 1060 ya da benzeri DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Tür: Aksiyon RPG, FPS

Aksiyon RPG, FPS Çıkış Yılı: 2019

2019 Yapımcı: 2K Games

Kendine has oynanış mekanikleri ve çılgın düşmanlarıyla oyuncuları kendisine bağlamayı başaran Borderlands 3, Steam Yaz İndirimlerinde fiyatı düşen oyunlardan bir diğeri. Farklı birçok yapıma gönderme yapan hem espritüel hem de aksiyon dolu bir oyun olan Borderlands 3, indirimde kaçırmak istemeyeceğiniz bir oyun. Fiyatı 309 TL’den 154,50 TL’ye düşen oyuna göz atmanızı öneririz.

Borderlands 3 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : AMD FX-8350 ya da Intel i5-3570

: AMD FX-8350 ya da Intel i5-3570 Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon™ HD 7970 ya da NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB

: AMD Radeon™ HD 7970 ya da NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : AMD Ryzen™ 5 2600 ya da Intel i7-4770

: AMD Ryzen™ 5 2600 ya da Intel i7-4770 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon™ RX 590 ya da NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

: AMD Radeon™ RX 590 ya da NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Tür: FPS

FPS Çıkış Yılı: 2016

2016 Yapımcı: DICE

Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı’nın destansı muharebelerine tanık olmanızı sağlıyor. Birinci Dünya Savaşını anlatan hikaye modu ve bu atmosferde farklı taraflarda savaşmanızı sağlayan online moduyla Battlefield 1 Steam yaz indirimlerinde göz atılması gereken oyunlardan biri. Asıl fiyatı 280 TL olan Battlefield 1 indirim sonrasında 140 TL fiyat etiketine sahip oldu.

Battlefield 1 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : AMD FX-6350 ya da Intel Core i5 6600K

: AMD FX-6350 ya da Intel Core i5 6600K Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon™ HD 7850 2 GB ya da NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB

: AMD Radeon™ HD 7850 2 GB ya da NVIDIA GeForce® GTX 660 2 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : AMD FX 8350 ya da Intel Core i7 4790

: AMD FX 8350 ya da Intel Core i7 4790 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon™ RX 480 4 GB ya da NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB

: AMD Radeon™ RX 480 4 GB ya da NVIDIA GeForce® GTX 1060 3 GB DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Tür: FPS

FPS Çıkış Yılı: 2020

2020 Yapımcı: id Software

Cehennem yaratıklarının fethettiği dünyayı kurtarmak için elinizden geleni yaptığınız DOOM Eternal, zamanın en iyi FPS oyunlarından biri olarak görülüyor. Normalde 199 TL’ye satılan DOOM Eternal, Steam yaz indirimleri ile birlikte 99,50 TL’ye düştü. Oyunu almak isteyenler için kaçınılmaz olan bu fırsat için Steam’e göz atmanızı öneririz.

DOOM Eternal sistem gereksinimleri

Minimum:

İşlemci : Intel Core i5 3,3 GHz ya da AMD Ryzen 3 3,1 GHz ya da daha iyisi

: Intel Core i5 3,3 GHz ya da AMD Ryzen 3 3,1 GHz ya da daha iyisi Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) ya da AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB) Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : Intel Core i7-6700K ya da AMD Ryzen 7 1800X ya da daha iyisi

: Intel Core i7-6700K ya da AMD Ryzen 7 1800X ya da daha iyisi Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB) Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera Çıkış Yılı: 2013

2013 Yapımcı: Rockstar North

Piyasaya sürülmesinin ardından 7 yıl geçmiş olmasına rağmen açık dünya aksiyon oyunları arasında hala zirveye oynayan Grand Theft Auto V de Steam Yaz İndirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunlar arasında. Eğer oyun bedava olduğunda satın alamadıysanız, normal fiyatı 160 TL olan oyuna indirim sayesinde 84,50 TL’ye sahip olabilirsiniz (Epic Games'e teşekkür vakti).

Grand Theft Auto V sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 2,40 GHz ya da AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci 2,5 GHz

: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 2,40 GHz ya da AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci 2,5 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA 9800 GT 1 GB ya da AMD HD 4870 1 GB (DX 10, 10.1, 11)

: NVIDIA 9800 GT 1 GB ya da AMD HD 4870 1 GB (DX 10, 10.1, 11) Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : Intel Core i5 3470 3,2 GHz ya da AMD X8 FX-8350 4 GHz

: Intel Core i5 3470 3,2 GHz ya da AMD X8 FX-8350 4 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 660 2 GB / AMD HD7870 2 GB

: NVIDIA GTX 660 2 GB / AMD HD7870 2 GB Depolama: 72 GB kullanılabilir alan

Tür: FPS

FPS Çıkış Yılı: 2019

2019 Yapımcı: Crytek

Ödül avcısı, kahraman, katil… Kendinize hangi lakabı isterseniz onu takabildiğiniz Hunt: Showdown’da kabuslardan fırlamış gibi olan canavarları yok etmeye çalışırken aynı zamanda farklı oyuncularla da mücadele etmek zorundasınız. Normal fiyatı 109 TL olan Hunt: Showdown, indirimle beraber 59,95 TL’ye düşmüş durumda.

Hunt: Showdown sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : Intel i5-4590 3,3 GHz (4. nesil) ya da AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4590 3,3 GHz (4. nesil) ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ya da AMD Radeon R7 370

: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ya da AMD Radeon R7 370 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : Intel i5-6600 3,3 GHz (6. nesil) ya da AMD Ryzen 5 1400

: Intel i5-6600 3,3 GHz (6. nesil) ya da AMD Ryzen 5 1400 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB ya da AMD Radeon R9 390X

: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB ya da AMD Radeon R9 390X DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Tür: Yarış

Yarış Çıkış Yılı: 2018

2018 Yapımcı: Ivory Tower

İlk oyunuyla yarış oyunlarına yeni bir soluk getiren The Crew 2, açık dünyada farklı oyuncularla online olarak yarışabileceğiniz bir oyun. Eğer yarış oyunlarının tutkunuysanız ve arkadaşlarınızla birlikte oynamak için bir oyun arıyorsanız, The Crew 2’ye bakmanızı öneririz. 225 TL’lik fiyat etiketine sahip olan The Crew 2’nin fiyatı indirimle 56,25 TL’ye düştü.

The Crew 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler) İşlemci : Intel Core i5-2400s 2,5 GHz ya da AMD FX-6100 3,3 GHz

: Intel Core i5-2400s 2,5 GHz ya da AMD FX-6100 3,3 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD HD 7870

Önerilen:

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler)

: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (Yalnızca 64 bit sürümler) İşlemci : Intel Core i5-4690K 3,5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz

: Intel Core i5-4690K 3,5 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 3,2 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) ya da GTX 970 (4 GB) ya da AMD RX 470 (8 GB)

Tür: FPS

FPS Çıkış Yılı: 2015

2015 Yapımcı: Ubisoft Montreal

Taktiksel savaş oyunu denince akla ilk gelen oyun şüphesiz ki Rainbow Six: Siege’dir. Farklı özelliklere sahip karakterler ve özelleştirilebilir silahlarla oyuncuya farklı seçenekler sunan Rainbow Six Siege’in fiyatı 41,19 TL’ye düşmüş durumda. Eğer taktiksel savaş oyunlarını seviyorsanız bu indirimi kaçırmayın.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : Intel Core i3 560 3,3 GHz ya da AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz

: Intel Core i3 560 3,3 GHz ya da AMD Phenom II X4 945 3,0 GHz Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5870 (DirectX 11)

: NVIDIA GeForce GTX 460 ya da AMD Radeon HD 5870 (DirectX 11) Depolama: 61 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : Intel Core i5-2500K 3,3 GHz ya da AMD FX-8120 3,1 GHz

: Intel Core i5-2500K 3,3 GHz ya da AMD FX-8120 3,1 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 760 / GTX 960 ya da AMD Radeon HD 7970 / R9 280x / R9 380 / Fury X

: NVIDIA GeForce GTX 670 / GTX 760 / GTX 960 ya da AMD Radeon HD 7970 / R9 280x / R9 380 / Fury X Depolama: 61 GB kullanılabilir alan

Tür: FPS, RPG

FPS, RPG Çıkış Yılı: 2013 (Alpha) - 2018 (Tam sürüm)

2013 (Alpha) - 2018 (Tam sürüm) Yapımcı: Facepunch Studios

Tek amacınızın hayatta kalmak olduğu Rust’ta yalnızca açlık ve susuzluğa karşı değil; soğuk, zehirlenme ve en acımasız düşman olan insanlara karşı mücadele edeceksiniz. Kendinize ait bir üs kurup o üssü savunmanız da gereken Rust, indirimle birlikte 30,50 TL’ye satın alınabilir duruma geldi.

Rust sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşlemci : Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590

: Intel Core i7-3770 ya da AMD FX-9590 Bellek : 10 GB RAM

: 10 GB RAM Ekran Kartı : GTX 670 2 GB ya da AMD R9 280

: GTX 670 2 GB ya da AMD R9 280 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşlemci : Intel Core i7-4690K ya da AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-4690K ya da AMD Ryzen 5 1600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Ekran Kartı : GTX 980 ya da AMD R9 Fury

: GTX 980 ya da AMD R9 Fury DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

2020 Steam Yaz İndirimleri kapsamında fiyatı düşen en iyi online oyunları listelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de gördüğü ve önerdiği indirime giren online oyunlar varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Steam Yaz İndirimleri ile ilgili haberlerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.