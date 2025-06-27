Steam'in merakla beklenen Yaz İndirimleri'nin başlamasıyla birlikte indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları sizler için listeledik.

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Yaz İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) EA SPORTS FC 25 69.99$ 13.99$ (-%80) Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65) Rust 18.99$ 11.39$ (-%40) Baldur's Gate 3 34.99$ 27.99$ (-%20) DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 18.99$ 7.59$ (-%60) God of War Ragnarök 49.99$ 39.99$ (-%20) Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 40.19$ (-%33) Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50) Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50) Black Myth: Wukong 59.99$ 47.99$ (-%20) Horizon Forbidden West 59.99$ 35.99$ (-%40) The Last of Us Part I 59.99$ 29.99$(-%50) Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 35.99$ (-%20) Battlefield 1 39.99$ 1.99$ (-%95) Palworld 14.99$ 11.24$ (-%25) Victoria 3 29.99$ 8.99$ (-%70) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 49.99$ 19.99$ (-%60) Stardew Valley 5.99$ 2.99$ (-%50) ARK: Survival Ascended 20.99$ 10.49$ (-%50) Total War: WARHAMMER III 49.99$ 16.99$ (-%66) Beyond: Two Souls 15.99$ 1.59$ (-%90) Diablo IV 49.99$ 24.99$ (-%50)

Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

Peki sizin Steam Yaz İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.