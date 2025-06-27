Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Yaz İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Yaz İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|EA SPORTS FC 25
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Rust
|18.99$
|11.39$ (-%40)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|18.99$
|7.59$ (-%60)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|39.99$ (-%20)
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|40.19$ (-%33)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Forza Horizon 5
|32.78$
|16.39$ (-%50)
|Black Myth: Wukong
|59.99$
|47.99$ (-%20)
|Horizon Forbidden West
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|The Last of Us Part I
|59.99$
|29.99$(-%50)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|35.99$ (-%20)
|Battlefield 1
|39.99$
|1.99$ (-%95)
|Palworld
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Victoria 3
|29.99$
|8.99$ (-%70)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|49.99$
|19.99$ (-%60)
|Stardew Valley
|5.99$
|2.99$ (-%50)
|ARK: Survival Ascended
|20.99$
|10.49$ (-%50)
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|16.99$ (-%66)
|Beyond: Two Souls
|15.99$
|1.59$ (-%90)
|Diablo IV
|49.99$
|24.99$ (-%50)
Steam Yaz İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:
Peki sizin Steam Yaz İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.