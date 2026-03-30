Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Oyun Fiyatlarına Büyük İndirim Yolda: İşte Steam'in Yeni Yerel Fiyat Tavsiyesi Sistemi

Steam, oyun fiyatlarındaki bölgesel adaletsizliği azaltmak için yeni bir yerel fiyat öneri sistemi duyurdu. 35 para birimi ve 4 bölgeyi kapsayan bu sistem, geliştiricilere daha doğru fiyatlandırma imkânı sunuyor. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bazı oyunlarda fiyatların düşmesi mümkün.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Steam, yıllardır oyuncuların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan bölgesel fiyat farkları için sonunda harekete geçti. Platform, geliştiricilere sunduğu yeni araçlarla oyun fiyatlarını daha adil hâle getirmeyi hedefliyor. Yani artık aynı oyun, her ülkede neredeyse aynı “yüksek” fiyatla satılmak zorunda kalmayabilir.

Bu yeni sistemin en önemli farkı, fiyatların sadece döviz kuruna göre değil, ülkelerin ekonomik durumuna göre önerilmesi. Kısacası Steam, geliştiricilere “Bu oyun Türkiye’de şu kadar olmalı” gibi daha gerçekçi tavsiyeler sunacak.

35 para birimi ve bölge bazlı sistem geliyor

Bölge Tavsiye Öncesi Fiyat Satın Alma Gücüne Göre Fiyat Önerisi Çok Değişkenli Fiyat Önerisi
CIS 59 Dolar 17.25 Dolar 28.25 Dolar
SASIA 59 Dolar 12.75 Dolar 28.25 Dolar
LATAM 59 Dolar 13.25 Dolar 28.25 Dolar
MENA 59 Dolar 14.49 Dolar 28.25 Dolar

Steam’in duyurduğu güncelleme ile birlikte tam 35 farklı para birimi destekleniyor. Ayrıca ülkeler, ekonomik benzerliklerine göre 4 farklı bölge grubuna ayrılıyor. Bu da geliştiricilerin tek tek uğraşmadan daha dengeli fiyatlandırma yapabilmesini sağlıyor.

Üstelik bu sistem zorunlu değil. Yani geliştiriciler isterlerse kendi fiyatlarını belirlemeye devam edebiliyor. Ancak Steam’in sunduğu öneriler, özellikle küçük stüdyolar için ciddi bir rehber olacak gibi görünüyor.

Türkiye’de oyun fiyatları düşebilir mi?

Asıl merak edilen kısım burası. Türkiye’de uzun süredir oyun fiyatları, kur bazlı hesaplandığı için oldukça yüksekti. Bu da oyuncuların ciddi şekilde zorlanmasına neden oluyordu.

Yeni yerel fiyat tavsiye sistemi, geliştiricilere Türkiye için daha uygun fiyatlar önereceği için oyunların daha erişilebilir hâle gelmesi mümkün. Yani kısa vadede olmasa bile, zamanla birçok oyunda fiyat düşüşü görebiliriz. Tabii AAA oyunlar için fiyat indirimi beklemek hata olabilir. Yerel fiyatlandırma daha çok reklam kampanyaları için bütçe ayıramayan bağımsız stüdyoların tercih edeceği bir yöntem olacaktır.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

5G Hız Testi Ne Kadar İnternet Harcıyor?

Türkiye'nin İlk "Akıllı Yolu" Trafiğe Açıldı: İşte Yeri ve Özellikleri

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

[27-30 Mart] 1.780 TL Değerindeki Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com