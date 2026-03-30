Oyun Fiyatlarına Büyük İndirim Yolda: İşte Steam'in Yeni Yerel Fiyat Tavsiyesi Sistemi

Steam, oyun fiyatlarındaki bölgesel adaletsizliği azaltmak için yeni bir yerel fiyat öneri sistemi duyurdu. 35 para birimi ve 4 bölgeyi kapsayan bu sistem, geliştiricilere daha doğru fiyatlandırma imkânı sunuyor. Özellikle Türkiye gibi ülkelerde bazı oyunlarda fiyatların düşmesi mümkün.

Steam, yıllardır oyuncuların en çok şikâyet ettiği konulardan biri olan bölgesel fiyat farkları için sonunda harekete geçti. Platform, geliştiricilere sunduğu yeni araçlarla oyun fiyatlarını daha adil hâle getirmeyi hedefliyor. Yani artık aynı oyun, her ülkede neredeyse aynı “yüksek” fiyatla satılmak zorunda kalmayabilir.

Bu yeni sistemin en önemli farkı, fiyatların sadece döviz kuruna göre değil, ülkelerin ekonomik durumuna göre önerilmesi. Kısacası Steam, geliştiricilere “Bu oyun Türkiye’de şu kadar olmalı” gibi daha gerçekçi tavsiyeler sunacak.

35 para birimi ve bölge bazlı sistem geliyor

Bölge Tavsiye Öncesi Fiyat Satın Alma Gücüne Göre Fiyat Önerisi Çok Değişkenli Fiyat Önerisi CIS 59 Dolar 17.25 Dolar 28.25 Dolar SASIA 59 Dolar 12.75 Dolar 28.25 Dolar LATAM 59 Dolar 13.25 Dolar 28.25 Dolar MENA 59 Dolar 14.49 Dolar 28.25 Dolar

Steam’in duyurduğu güncelleme ile birlikte tam 35 farklı para birimi destekleniyor. Ayrıca ülkeler, ekonomik benzerliklerine göre 4 farklı bölge grubuna ayrılıyor. Bu da geliştiricilerin tek tek uğraşmadan daha dengeli fiyatlandırma yapabilmesini sağlıyor.

Üstelik bu sistem zorunlu değil. Yani geliştiriciler isterlerse kendi fiyatlarını belirlemeye devam edebiliyor. Ancak Steam’in sunduğu öneriler, özellikle küçük stüdyolar için ciddi bir rehber olacak gibi görünüyor.

Türkiye’de oyun fiyatları düşebilir mi?

Asıl merak edilen kısım burası. Türkiye’de uzun süredir oyun fiyatları, kur bazlı hesaplandığı için oldukça yüksekti. Bu da oyuncuların ciddi şekilde zorlanmasına neden oluyordu.

Yeni yerel fiyat tavsiye sistemi, geliştiricilere Türkiye için daha uygun fiyatlar önereceği için oyunların daha erişilebilir hâle gelmesi mümkün. Yani kısa vadede olmasa bile, zamanla birçok oyunda fiyat düşüşü görebiliriz. Tabii AAA oyunlar için fiyat indirimi beklemek hata olabilir. Yerel fiyatlandırma daha çok reklam kampanyaları için bütçe ayıramayan bağımsız stüdyoların tercih edeceği bir yöntem olacaktır.