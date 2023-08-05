Oyuncu ekipmanları ve aksesuarları pazarının önemli aktörlerinden SteelSeries, bu yıl içerisinde yeni Apex Pro TKL kablosuz klavyeyi piyasaya sürdü. Peki bu klavye, satın almaya değer mi?

SteelSeries'in yeni oyuncu ekipmanları arasında yer alan Apex Pro TKL kablosuz klavye, oyuncuların performansını daha üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan donanımlardan biri olarak raflardaki yerini almıştı.

Kendi kullandığım klavye de bu model olduğu için bir inceleme yapmak üzere klavyenin başına geçtim. Pek de ucuz diyemeyeceğimiz bu modele gelin birlikte bakalım.

İlk önce tasarımla başlayalım:

Apex Pro TKL kablosuz klavyeyle ilgili ilk dikkat çeken şey minimal tasarımı. Klavyede nümerik tuşlar yok, bu yüzden de daha küçük bir cihaz isteyenler için ideal. Zaten isimde yer alan TKL de Tenkeyless ifadesinin kısaltması ki klavyedeki nümerik tuşların olduğu kısma ten key adı veriliyor.

Bu tasarımın ilk avantajı daha kompakt olması sayesinde masalarda boş yer bırakması. Bir de taşıma açısından hem klavyenin çantalara vs. sığmasını sağlıyor, hem de ekstra ağırlıktan kurtarıyor. Apex Pro TKL kablosuz klavye, hâlihazırda ağır bir ürün.

Kutudan bir de şarj kablosu ve bilek desteği çıkıyor. Yalnız bu klavyeyi alacaksanız klavye yerleşimini ezberlemenizde fayda var, zira Türkçe klavye yok. Klavyede Ç falan ararsanız bulamazsınız.

Klavyeyle bilgisayarı bağlamak için üç farklı alternatif var. Bunlardan ilki 2.4 GHz Wi-Fi, ikincisi Bluetooth 5.0, üçüncüsü ise kablo olarak karşımıza çıkıyor. Bir defa bağlantıyı kurduktan sonra yazılım üzerinden tuşlarla ilgili ayarları yapmak mümkün hale geliyor. Klavyenin renkleri, renk geçişleri, tuş ışıklarının parlaklığı ise klavye üzerinden ayarlanabiliyor.

Test #1: Piyano çalar gibi oyun oynamak ister misiniz?

Çocukluğumdan beri yarış oyunlarında vs. aracım daha hızlı gitsin istediğim zaman tuşlara gereksiz abanıyorum, halbuki aracın hızı değişmiyor. Apex Pro TKL ise tek tuşla iki aksiyon yapmayı sağlayabiliyor. W tuşuna daha çok basarsanız aracınız daha çabuk hızlanıyor. Ya da oyununa göre W tuşuna az basına yürüyüp çok basınca koşmak mümkün oluyor. Böylece canınızın istediği gibi kombo oluşturabiliyorsunuz.

Ben League of Legends oyununda bu özelliği denedim, genel olarak söylemek gerekirse laptop klavyesini kullandığımda çok da başarılı sonuçlar almasam da klavye değiştirince rakipler için çok can sıkıcı hale geldim. (Normalde Civ Serisi ve FM oynadığım için orada klavye farkını tespit etmek kolay olmaz diye sizin için Türkiye sunucusuna katlandık, sinirlerime sağlamlık testi oldu).

SteelSeries'in iddiasına göre bu ürün, standart mekanik klavyelere kıyasla 11 kat daha hızlı tepki süresi, 10 kat daha hızlı aksiyon gerçekleştirme ve iki kat dayanıklılık sunuyor.

Test #2: Yazı yazarken rahat ettiriyor mu?

Bir kulaklığınız olmadan mekanik bir klavye kullanmanız, size ve çevrenizdekilere sinir katsayısı olarak geri dönebilir. Tuşlara bastıkça çıkan ses etrafa rahatsızlık verebilir. Apex Pro TKL kablosuz kullanırken tuşların, tuşa bastığınızı algılama mesafesini seçebiliyorsunuz.

Bunu 0,2 mm yaparsanız, adeta parmağınız tuşa değdiği anda bu işlemi cihaz algılar ve daha sessiz bir kullanım mümkün olur. İsterseniz de 3.8 mm'ye kadar bu limiti çekebilirsiniz, böylece eliniz vs çarpsa bile sorun yaşamazsınız.

Yazı yazmak ve ofis çalışmaları için alabileceğiniz en iyi klavye bu değil, klavyede tuşların yeri ezberinizde değilse alışana kadar ciddi sorun da yaşayabilirsiniz. Yine de eliniz alışınca standart klavyelere kıyasla çok daha hızlı kullanmak mümkün. Ofis programlarını kullanırken ya da çalışırken nümerik klavyenin eksikliği kendisini hissettiriyor.

Test #3: Kedilerinizle baş edebilir mi?

Parlak renkleri olan bir eşyanız ve bir de kediniz varsa kediniz bu şeyin ne olduğunu merak edecektir. Normal bir kedinin yaklaşık 1,5 katı boyutlarda olan iri kıyım bir kediyle başbaşa kaldığında Apex Pro TKL, çeşitli pati ve ısırık hamlelerine rağmen hiç sorun çıkarmadı.

Hatta sorun çıkarmayı geçtim, ne bir tuşu uçtu ne de çizildi. Yani klavyenin kasası oldukça sağlam. Oyunda sinirlenip masaya vurursanız klavyeyi değil de masayı kırmanız daha mümkün.

Football Manager oynamak için alınır mı?

Çok fazla aksiyon içeren oyunlar oynamıyorsanız, klavyeyle olan ilişkiniz en fazla kullanıcı adı falan yazmak ve Google'da bir şeyler aramak üzerine ise çok da ihtiyaç duyacağınız bir cihaz değil.

Önemli bir miktar parayı gözden çıkarıp bir klavye alacaksanız, gecikme yaşatmayan bir kablosuz klavye olarak Apex Pro TKL kablosuza yönelebilirsiniz. Klavyeyi çok fazla taşımayacaksanız, masaüstü cihazda kullanacaksanız kablolu ve daha uygun fiyatlı modellere de yönelebilirsiniz.

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