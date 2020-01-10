Steve Jobs, İlk iPhone'u 13 Yıl Önce Tanıttı

Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs, 9 Ocak 2007'de ilk iPhone modelini tanıtmıştı. Tüketicileri mest etmeyi başaran bu telefon, sektör için devrim niteliğindeydi. Peki yıllar, iPhone modellerine neler kattı ve bizleri önümüzdeki dönemlerde neler bekliyor?

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun süredir hayatımızda ve piyasaya sürdüğü çoğu ürünüyle tüketicilerin gözbebeği olmayı başarmış durumda. Elbette şirketin bugünlere gelmesi, o kadar da kolay olmadı ancak şirket, özellikle ilk nesil iPhone'lar ile büyük bir devrim yarattı ve tüketicileri, akıllı telefonlarıyla cezbetti.

Apple'ın efsane CEO'su Steve Jobs, 9 Ocak 2007 tarihinde bir etkinlik için sahneye çıktığında elinde, bugün 13. serisine ulaştığımız iPhone'ların ilk modeli vardı. iPhone 2G olarak da bilinen bu model, Jobs tarafından anlatılırken geniş ekranli bir iPod'un internete bağlanabilen versiyonu olarak lanse edilmişti. İlk iPhone duyurulduğu gün bu akıllı telefon, dünya genelinde bir devrim olarak kabul edildi.

Steve Jobs, tam 13 yıl önce iPhone 2G'yi tanıtarak telefon sektörünü kökten değiştirdi

iPhone; küçük, şık ve benzerlerine oranla fazlasıyla işlevseldi. Evet, belki dünyanın ilk dokunmatik ekranlı telefonu değildi ancak yakınlık sensörü, ivmeölçer ve otomatik ekran döndürme gibi özellikler, tüketicileri mest etmeye yetmişti. Hal böyle olunca da piyasaya sürülen ilk iPhone, herkes için büyük bir yenilikti.

iPhone 1'in gördüğü büyük ilgi, Apple'ı harekete geçirdi. Şirket, çalışmalarını sürdürmeye ve akıllı telefon üretmeye devam etti. 2008 yılında piyasaya sürülen iPhone 2, şirketin ilk 3G destekli telefonuydu. iPhone 3GS, otomatik netleme ve video kaydı özelliklerine sahipti. 2010 yılına geldiğimizde inanılmaz bir tasarım ve retina ekranla iPhone 4'ü piyasaya süren Apple, o dönem için adeta durdurulamıyordu. 2011 yılında ise tüketiciler, ilk kez Siri ve iCloud ile tanıştılar.

Tüm bu yeniliklerle yetinmeyen Apple, 2013 yılına geldiğimizdeyse belki de şirketin en popüler modeli olan iPhone 5S'i piyasaya sürdü. iPhone 5S, kullanımı kolay bir parmak izi okuyucuya ve iPhone'larda kullanılan ilk 64 bit işlemciye sahipti. 2015 yılındaysa Apple, iki farklı boyutta akıllı telefon üretti ve bu telefonlardan bir tanesi OIS destekli bir kameraya sahipti. 3D Touch ve 4K video kaydı özelliği de 2015 yılında, iPhone 6s serisiyle geldi.

Geçtiğimiz yıllardaysa Apple, su geçirmezlik, kulaklık girişinin olmaması, FaceID, kablosuz şarj ve çok daha güçlü kameralar gibi özelliklerle tüketicilerin karşısına çıktı. iPhone 11 serisi ise özellikle kamera özellikleri açısından hemen herkesin beğenisini kazanmayı başardı. Peki ilerleyen dönemlerde Apple neler mi yapacak? Bunu görebilmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.