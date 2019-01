Stranger Things 3’te Görmeyi Beklediğimiz Tuhaf Şeyler

Upside Down hayranları toplanın, Stranger Things’in 3 sezonundan ilk poster ve tanıtım filmi geldi. 4 Temmuz 2019’da yayınlanacağı açıklanan yeni sezon, dizi tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birisi olacağa benziyor. 1985 yazına, dünyanın bilgisayarlarla haşır neşir olmaya başladığı yıllara doğru karanlık bir yolculuğa çıkıyoruz.

Netflix’in en büyük projelerinden birisi olan Stranger Things, 4 Temmuz’da 3. sezonuyla geliyor. Korku, gerilim ve gençlik içeriklerine yeni bir soluk getiren yapım, ilk iki sezondan farklı olarak bu kez yaz aylarında geçecek bir hikayeyle karşımıza çıkacak.

Önceki aylarda, henüz Stanger Things 3’e dair elimizde herhangi bir detay yokken, aslında hikayenin daha da sarpa saracağını biliyorduk. Hikaye bir şekilde bizi her şeyin bitmediği bir sona doğru sürüklemiş, ikinci sezonda pek çok açık kapı bırakılmıştı. Netflix’in Stranger Things 3 için yayınladığı poster ve tanıtım filmi 3 sezona dair fragman tadında ipucular bıraktı.

Gelin hep birlikte Stranger Things 3 için bırakılan sürpriz yumurtalara yakından bakalım. Bu kez hikaye daha eğlenceli, ürkütücü, karanlık ve biraz da teknolojik olacak.

Öncelikle ilk tanıtım filmini birlikte izleyelim:

Biliyoruz ki 4 Temmuz, ABD’de Bağımsızlık Bayramı olarak kutlanıyor. Netflix’in büyük projeler için böyle kültürel tarihleri benimsediğini zaten biliyoruz. Yaz aylarında geçecek bir hikayenin bu tarihte yayınlanması, genelde hikayenin içeriği ile değil pazarlama dünyasıyla ilişkili bir durum. Bu defteri kapadıysak diğer detaylara geçelim.

1985’in yılbaşı akşamında neler yaşandı?

Videonun başında “Dick Clark’s New Years Rockin' Eve” adında bir programdan kesit görüyoruz. Bu program, 1972 yılından bu yana her 31 Aralık’ta ABC kanalında yayınlanan gerçek bir televizyon şovu. Her yıl olduğu gibi, Times Meydanı’ndaki “yılbaşı topunu düşürme” etkinliği, canlı yayınla izleyicilere aktarılıyor. Milyonlarca insan her yıl olduğu gök yüzüne bakıyor, televizyonları başından topun düşüş anını görüyorlar.

Stranger Things’in ilk iki sezonu Hawkins’teki dostlarımızın yeniyıl kutlamalarıyla geçmiş, hep kış hikayeleri aktarılmıştı. Bu kez ilk defa, farklı bir şehirdeki yeni yıl kutlamalarını izliyor, 1984'e veda ediyoruz.

O sırada yayın karışıyor ve ekrana kodlar içerisinde bir mesaj geliyor: WHEN THE BLUE AND YELLOW MEET IN THE WEST (buraya birazdan geleceğiz)

İkinci sezonda Eleven, Hawkins’ten uzaklaşmış ve şehre gidip manevi kız kardeşiyle tanışmıştı. Bu sırada Will, yaratık tarafından ele geçirilmiş, Bob Newby demagoglar tarafından öldürülmüştü. Kasabada olayların çığrından çıktığını gören Eleven, apar topar gelip durumu toplamış ve geçidi kapatmıştı.

Yayın tarihi olarak 4 Temmuz’a önceden karar verdiği her halinden belli olan Netflix, 2018’un Temmuz ayında, yani yeni sezondan tam 1 yıl önce tuhaf bir tanıtım filmi yayınlamıştı:

Hawkins’te açılacak Starcourt Alışveriş Merkezi’nin reklamı gibi görünen bu film, aslında güçlü bir detayı bizlere sunuyor. Hawkins artık Indiana eyaletinin küçük bir kasabası değil, daha fazla insanın ziyarete geleceği bir buluşma noktası olacak. Kısaca daha çok insan Upside Down’u görebilecek.

Şimdi yılbaşı akşamına geri dönelim. Starcourt AVM’nin yeni yıl programına sponsor olduğunu görüyoruz. Peki kesilen görüntülerle ekrana gelen o mesajlar?

“SARI VE MAVİ BATIDA BULUŞTUĞUNDA”

Bir retro bilgisayar ekranında beliren bu cümle, aslında net bir detay sunmuyor. Sadece mavi ve sarının karıştığınızda yeşil rengi elde edebileceğinizi biliyoruz. "Batı" olarak kastedilen yerin Upside Down ile bir ilgisi olduğunu söylemek zor, belki doğrudan Hawkins ile bağlantısı vardır. Sarı ve Mavi’nin tıpkı Eleven gibi bir karakter olarak karşımıza çıkması da mümkün, ancak sadece bir varsayım.

İkinci sezonda Hawkins Laboratuvarı'nda CIA'nın MK Ultra deneylerini yörüttüğünü, Eleven ve bazı diğer çocukların bu deneyler sonucunda bazı güçlere kavuştuklarını görmüştük. Henüz sadece onun bir manevi kardeşi olduğunu biliyoruz, peki ya daha fazlası varsa?

Neyseki tanıtım filminde daha fazlası da var. İkinci retro bilgisayar ekranında bu kez daha net şeyler görüyoruz:

Ekranda yer alan ilk mesaj “Lynx Corp.’a hoş geldiniz” şeklinde. Eğer bu hangi şirketse, sisteme giren kişi o şirketin bir çalışanı değil, bir hacker. Hemen ardından bu korsanın ekrana bir komut girdiğini görüyoruz:

“SilverCatFeeds.exe programını çalıştır”

Bu kodun ardından Times Meydanı’ndan devam eden canlı yayının görüntüleri ters dönmeye başlıyor. Dizinin hayranları, bu basit kamera hilesinin Upside Down’a bir gönderme olduğunu fark edeceklerdir.

Netflix’in Ekim ayında yayıladığı Worlds Upside Down isimli kitapta, bu iki mesaj bir araya geliyor. Meraklı hayranlar, kitapta yer alan mors alfabesi ile döşenmiş mesajları çözünce aşağıdaki sonuca ulaşmışlar:

Açıkçası bu sürpriz yumurtalar boş değil, ancak diziye ne şekilde bağlanacağını söylemek güç. Muhtemelen ilk fragman yayınladığında elimizdeki tüm bilgileri bağlayacak detaylara da kavuşmuş olacağız.

Zaman yolculuğu mu o da ne?

Şimdilik en güçlü teori, Stranger Things 3’ün Upside Down’u bir şekilde zaman yolculuğuna bağlayacak olması yönünde. Bizce bu mantıklı bir şey değil, zira Netflix’in atmosferiyle Stranger Things’e benzetilen Alman dizisi Dark, zaten zaman yolculuğu üzerine kurulmuş bir hikaye. Her şeye rağmen Hawkins dünyasını inşa eden yetenekli senaristler, zaman yolculuğunu farklı bir şekilde ele alabilirler, bekleyip neler olacağını birlikte göreceğiz.

Stranger Things'in 3. sezonuyla ilgili kafanıza takılan, aklınıza gelen her türlü detayı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Fragman yayınlandığında tekrar görüşmek üzere :)